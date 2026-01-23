विज्ञापन
बर्फ की चादर में लिपटी वंदे भारत! कटरा से श्रीनगर तक सफेद वादियों में दौड़ी ट्रेन, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बीच कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन का खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बनिहाल से सामने आए इन दृश्यों में बर्फ से ढकी ट्रेन यात्रियों को स्नोफॉल का यादगार अनुभव देती नजर आ रही है.

Snowfall Train Journey: सोशल मीडिया पर जम्मू-कश्मीर से एक बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसमें कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन ताजा बर्फबारी के बीच सफर करती नजर आ रही है. ट्रेन के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और पहाड़, सुरंगें व रेल ट्रैक पूरी तरह बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं. 

बनिहाल से सामने आए इन विजुअल्स में देखा जा सकता है कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन बर्फबारी के बीच यात्रियों को स्नोफॉल का अद्भुत नज़ारा दिखाते हुए आगे बढ़ रही है. बर्फ से ढकी ट्रेन बेहद आकर्षक नजर आ रही है और यात्रियों के लिए यह सफर किसी यादगार अनुभव से कम नहीं है.

देखें Video:

ताजा बर्फबारी से बदला घाटी का नज़ारा

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके का नज़ारा बदल गया है. पहाड़ों से लेकर घाटियों तक हर जगह बर्फ की सफेदी छा गई है. इसी दौरान वंदे भारत ट्रेन का संचालन घाटी में रेल कनेक्टिविटी की मजबूती को भी दर्शाता है.

बर्फबारी के बीच चलती ट्रेन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इन दृश्यों को प्रकृति और आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम बता रहे हैं.
 

