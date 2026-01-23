वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में भारी बारिश और भवन में बर्फबारी, जम्मू में मौसम बेहद खराब

कटरा और आसपास के इलाकों में सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है. इसके मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल रोक दिया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों के चलते कटरा में ही रोक दिया गया है. लगातार बारिश और कटरा में चल रही तेज हवाओं के कारण श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया गया. प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मौसम साफ होते ही यात्रा को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा. बता दें कि बीती रात से ही त्रिकुट पर्वत और माता के दरबार में हो रही बर्फबारी ने पूरे नजारे को मनमोहक और अलौकिक बना दिया है.





पुरानी गुफा और बर्फबारी का संयोग

इन दिनों भवन पर मौजूद श्रद्धालुओं के लिए यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है. दरअसल, इन दिनों प्राचीन गुफा (पुरानी गुफा) के द्वार भी दर्शनों के लिए खुले हुए हैं. ऐसे में जो यात्री भवन पर मौजूद हैं, उन्हें न केवल माता के प्राचीन स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, बल्कि वे कुदरत के इस खूबसूरत हिमपात का भी आनंद ले रहे हैं.

श्रद्धालुओं का उत्साह: 'आस्था के आगे मौसम कुछ भी नहीं'

यात्रा रुकने के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई है. ग्राउंड जीरो पर मौजूद यात्रियों का कहना है कि हम श्राइन बोर्ड के यात्रा रोकने के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम जल्द ठीक हो." कुछ अन्य यात्रियों ने जोश के साथ कहा, "मौसम की रुकावट हमारी आस्था पर भारी नहीं पड़ सकती. चाहे जितना भी समय लगे, हम माता के दर्शन करके ही वापस जाएंगे."