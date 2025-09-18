माता वैष्णो देवी की यात्रा पर क्या है अपडेट, जानिए कटरा से त्रिकुटा पर्वत मार्ग का हाल

Mata Vaishno Devi Yatra Updates: माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण बृहस्पतिवार सुबह फिर से शुरू हो गया. खराब मौसम के कारण कुछ समय तक स्थगित रही तीर्थयात्रा को प्राधिकारियों ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के लिए तीर्थयात्रा भूस्खलन और भारी बारिश के कारण 22 दिन तक स्थगित रही थी और इसे बुधवार को बहाल किया गया. हालांकि, खराब मौसम के कारण बुधवार शाम को इसे फिर रोक दिया गया था.

हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बुकिंग शुरू

मौसम में सुधार के साथ आज सुबह यात्रा फिर से शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है. श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है और हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को टिकट बुक करने के लिए कहा गया है. माता वैष्णोदेवी मंदिर के मुख्य आधार शिविर कटरा में उमड़े श्रद्धालुओं ने कहा कि वे यात्रा फिर से शुरू होने से खुश हैं.

तीर्थयात्री ने क्या बताया

असम से आए तीर्थयात्री त्रिभवन डेका ने कहा, ‘‘हमें खुशी है कि लंबे समय के बाद यात्रा शुरू हो गई है. हम माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे, लेकिन यहां की परिस्थितियां हमें एक पखवाड़े से ज़्यादा समय तक यात्रा स्थगित रहने के कारण रोके रहीं. अब जब पंजीकरण फिर से शुरू हो गया है, तो हमें माता के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा विश्वास है.''

बुधवार शाम बंद थी यात्रा

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने बुधवार सुबह से अनुकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा को फिर से शुरू करने घोषणा की, जिससे कटरा शहर में डेरा डाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को राहत मिली. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि दिन में 2,500 तीर्थयात्रियों को अनुमति देने के बाद बुधवार शाम को खराब मौसम के कारण तीर्थयात्रा को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया.