विज्ञापन
विशेष लिंक

माता वैष्णो देवी की यात्रा पर क्या है अपडेट, जानिए कटरा से त्रिकुटा पर्वत मार्ग का हाल

Mata Vaishno Devi Yatra Updates: माता वैष्णोदेवी मंदिर के मुख्य आधार शिविर कटरा में उमड़े श्रद्धालुओं ने कहा कि वे यात्रा फिर से शुरू होने से खुश हैं.

Read Time: 2 mins
Share
माता वैष्णो देवी की यात्रा पर क्या है अपडेट, जानिए कटरा से त्रिकुटा पर्वत मार्ग का हाल
  • माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा खराब मौसम के कारण 22 दिन के बाद फिर से शुरू हुई है.
  • यात्रा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित मंदिर के लिए पुनः खोल दी गई है.
  • खराब मौसम की वजह से बुधवार शाम को तीर्थयात्रा को दोबारा रोक दिया गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mata Vaishno Devi Yatra Updates: माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण बृहस्पतिवार सुबह फिर से शुरू हो गया. खराब मौसम के कारण कुछ समय तक स्थगित रही तीर्थयात्रा को प्राधिकारियों ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है.  जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के लिए तीर्थयात्रा भूस्खलन और भारी बारिश के कारण 22 दिन तक स्थगित रही थी और इसे बुधवार को बहाल किया गया. हालांकि, खराब मौसम के कारण बुधवार शाम को इसे फिर रोक दिया गया था.

हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बुकिंग शुरू

Latest and Breaking News on NDTV

मौसम में सुधार के साथ आज सुबह यात्रा फिर से शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है. श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है और हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को टिकट बुक करने के लिए कहा गया है. माता वैष्णोदेवी मंदिर के मुख्य आधार शिविर कटरा में उमड़े श्रद्धालुओं ने कहा कि वे यात्रा फिर से शुरू होने से खुश हैं.

तीर्थयात्री ने क्या बताया

Latest and Breaking News on NDTV

असम से आए तीर्थयात्री त्रिभवन डेका ने कहा, ‘‘हमें खुशी है कि लंबे समय के बाद यात्रा शुरू हो गई है. हम माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे, लेकिन यहां की परिस्थितियां हमें एक पखवाड़े से ज़्यादा समय तक यात्रा स्थगित रहने के कारण रोके रहीं. अब जब पंजीकरण फिर से शुरू हो गया है, तो हमें माता के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा विश्वास है.''

बुधवार शाम बंद थी यात्रा

Latest and Breaking News on NDTV

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने बुधवार सुबह से अनुकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा को फिर से शुरू करने घोषणा की, जिससे कटरा शहर में डेरा डाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को राहत मिली. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि दिन में 2,500 तीर्थयात्रियों को अनुमति देने के बाद बुधवार शाम को खराब मौसम के कारण तीर्थयात्रा को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mata Vaishno Devi Yatra Updates, Vaishno Devi Yatra Updates, Trikuta Parvat Weather, Vaishno Devi Shrine Board, Vaishno Devi Shrine Board Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com