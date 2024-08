वो 25 मिनट बेहद डरावने थे... मूवी देखकर लौट रही लड़कियों से हल्द्वानी में छेड़छाड़, VIDEO में बताई आपबीती

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर देशभर में आक्रोश है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं. इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में फिल्म देखकर लौट रही 2 लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इनमें से एक लड़की ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करके अपनी आपबीती बताई है. वीडियो सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है. बाकियों की तलाश जारी है.

प्राची जोशी नाम के हैंडल से बुधवार दोपहर X पर एक वीडियो शेयर किया गया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "रात को मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक फिल्म देखकर लौट रही थी. अचानक कम से कम 10 लड़कों ने 2 कारों से हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की... वो 25 मिनट हमारे लिए बेहद डरावने थे."

the second time they blocked us completely by opening all car doors but luckily a man in Scooty appeared and he tried to pass them which gave us a chance to escape. We somehow managed to run from there but just after few minutes they again tried to do the sameo