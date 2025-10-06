देहरादून, नैनीताल से हरिद्वार तक महंगी हुई जमीन, सर्किल रेट में 22 फीसदी तक इजाफा, देखें ब्योरा

Uttarakhand Circle Rate: उत्तराखंड में अब जमीन खरीदना महंगा हो गया है प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं जिसमें 22% तक बढ़ोतरी की गई है. हालांकि राजस्व में बढ़ोतरी होगी लेकिन लोगों की जब जरूर ज्यादा ढीली होगी. उत्तराखंड में सर्किल रेट में 2 साल बाद बढ़ोतरी की गई है जो की 22% तक है राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेजी से निर्माण हुआ है देहरादून नैनीताल उधम सिंह नगर हरिद्वार हल्द्वानी इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र ऐसे है जहां पर तेजी से हो रहे निर्माण और जमीनों की खरीद फरोख्त को देखते हुए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.

सर्किल रेट में 22 प्रतिशत तक हुई बढ़ोतरी

नए सर्किल रेट रविवार से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब जमीन के साथ-साथ बहु मंगला आवासीय भवन में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा. उत्तराखंड में 6 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार से अब जमीन खरीदना महंगा हो गया है. प्रदेश में 22% तक सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9% से 22% तक की प्रदेश भर में सर्किल रेट में वृद्धि हुई है. सर्किल रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो देहरादून में राजपुर रोड की जमीनों में 9% तक वृद्धि हुई है. राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ ऑफिस तक जमीन किधर अब 68 हजार प्रति वर्ग मीटर हो गई है. जबकि यह पहले 62 हजार प्रति वर्ग मीटर हुआ करती थी.

ऋषिकेश में भी जमीनों के दाम में बढ़ोतरी

वही ऋषिकेश में भी जमीनों के दाम बढ़ गए हैं ऋषिकेश क्षेत्र में हरिपुर कला इलाके में 20% तक बढ़ोतरी हुई है यहां पहले 50 वर्गमीटर तक की भूमि के लिए 35 हजार प्रति वर्ग मीटर था इसे बढ़ाकर अब 42 हजार प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है , ऋषिकेश में ही 3550 मीटर तक की कृषि भूमि के लिए सर्किल रेट 33 हजार से बढ़कर 39600 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है, कमर्शियल के लिए 47 हजार से बढ़कर 51,500 प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है. विकास नगर में भी 10% तक बढ़ाई गई है दरें विकास नगर में भी आवास से भूमि में सर्किल रेट में 10% ताकि बढ़ोतरी हुई है.

कितना बढ़ा जमीन का दाम?

देहरादून में सर्किल रेट प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आरटीओ कार्यालय से मसूरी बाईपास तक पहले 55 हजार और अब 60 हजार हो गया है, घंटाघर से बल्लूपुर चौक तक पहले 50 हजार ओर अब से 55 हजार रुपए हो गया है घंटाघर से गांधी रोड से सहारनपुर चौक में पहले ₹50000 प्रति वर्ग मीटर था जो अब बढ़कर 55000 प्रति वर्ग मीटर रुपए हो गया है इसी तरह से बल्लूपुर चौक से बल्लीवाला चौक पहले 45000 रुपए प्रति वर्ग मीटर था जो अब बढ़कर ₹50000 प्रति वर्ग मीटर रुपए हो गया है.

हालांकि सरकार का सर्किल रेट बनाने का तर्क यह है कि लगातार क्षेत्र में नए-नए संस्थान बना रहे हैं नई सड़क प्रोजेक्ट आ रहे हैं और तेजी से विकास हो रहा है. ऐसे में सर्कुलेटेड बनाना जरूरी हो गया था. इससे पहले साल 2023 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे. इस बार सर्किट रेट संशोधन का आधार भी 2023 के फार्मूले को ही बनाया गया है तो दूसरी तरफ सरकार को इसमें राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है.

