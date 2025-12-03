विज्ञापन
करनाल में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बस, कार और बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौत

हादसा घरौंडा के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक रॉन्ग साइड से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया.

करनाल:

हरियाणा के करनाल जिले में बुधवार को करनाल-पानीपत नेशनल हाईवे पर एक भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. हादसा घरौंडा के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक रॉन्ग साइड से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया. ट्रक ने सबसे पहले पंजाब रोडवेज की बस को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बस में सवारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस के कंडक्टर साइड पर टक्कर लगी और कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं.

ट्रक यहीं नहीं रुका. उसने आगे बढ़ते हुए दो बाइकों को टक्कर मारी और फिर एक कार को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद ट्रक सर्विस लेन की रेलिंग से टकराकर पलट गया. हादसे का दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. कार में फंसे दो लोगों को निकालने के लिए शीशा तोड़ना पड़ा, जबकि ट्रक चालक को भी बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. 

 पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस जांच अधिकारी राजेश ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है और परिजनों को सूचना दी जाएगी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसा टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर पहले हुआ था. 

Road Accident, Karnal
