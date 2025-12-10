चेकिंग का वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी, दरोगा ने जड़े थप्पड़... अब पुलिस दे रही सफाई

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दरोगा का सरेआम युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना बुधवार शाम पनकी रोड चौकी स्थित चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान हुई. यह पूरा घटनाक्रम पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

थाना कल्याणपुर क्षेत्र की पनकी चौकी रोड के पास पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहे थे. आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मी ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे. चेकिंग स्थल के पास खड़ा एक युवक पुलिसकर्मियों की इस कथित वसूली का वीडियो अपने मोबाइल से बना रहा था.

युवक को वीडियो बनाते देख एक दरोगा की नजर उस पर पड़ी. दरोगा ने युवक के पास जाकर उससे वीडियो बनाने का कारण पूछा. आरोप है कि कारण जानने या युवक का जवाब सुनने से पहले ही दरोगा ने आपा खोते हुए युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया.

थप्पड़ मारने के बाद दरोगा ने युवक का मोबाइल छीनने का प्रयास किया. जब युवक ने मोबाइल देने से मना किया तो दरोगा के साथी पुलिसकर्मियों ने भी युवक को पकड़ लिया और जबरन उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की.

युवक ने इस दौरान मोबाइल अपने पास खड़े साथी को देने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा. इसके बाद उसने मोबाइल को दुकान के अंदर फेंक दिया. जहां से पुलिसवालों ने मोबाइल को उठा लिया. इस दौरान कई पुलिसकर्मी युवक को पकड़े रहे.

यह पूरी जद्दोजहद और दरोगा द्वारा युवक को थप्पड़ मारे जाने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. इस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कल्याणपुर थाने के प्रभारी राजेंद्र शुक्ला ने एनडीटीवी से फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है और इसकी जांच कराई जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.