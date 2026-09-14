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75 जिलों के लिए 75 घोषणापत्र... 2027 के UP चुनाव के लिए अखिलेश यादव का प्लान तैयार; कुछ ऐसा होगा मेनिफेस्टो

यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक प्लान तैयार किया है. इसके तहत हर जिले के लिए एक अलग घोषणापत्र जारी किया जाएगा.

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अखिलेश यादव ने 2027 के लिए नई रणनीति बनाई है.
NDTV/IANS
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं. इस चुनाव के लिए समाज पार्टी पूरे राज्य के लिए एक ही घोषणापत्र जारी करने की परंपरा को तोड़ेगी. पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नए मंत्र पर अपनी मुहर लगा दी है और वह है- 'यूपी के 75 जिलों के लिए 75 घोषणापत्र.'

यूपी सरकार के 'एक जिला, एक उत्पाद' अभियान से प्रेरणा लेते हुए, पार्टी ने एक योजना बनाई है. इसके पीछे यह सोच है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, लोगों की उम्मीदें और चुनौतियां अलग-अलग होती हैं.

पार्टी नेताओं का कहना है कि 'एक जिला, एक घोषणापत्र' का फॉर्मूला चुनावों से पहले हर जिले के हिसाब से खास वादे करने में मदद करेगा.

क्या है इसके पीछे की रणनीति?

इससे समाजवादी पार्टी को अपने उम्मीदवारों को जमीनी स्तर पर वोट तय करने वाले मुद्दों से बेहतर ढंग से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है. हर जिले के लिए घोषणापत्र का तरीका वह नहीं होगा जो पार्टी सत्ता में आने पर पूरे राज्य के लिए करने का वादा करती है. इसके बजाय, ध्यान इस बात पर होगा कि 'पार्टी उस जिले को कैसे बदलना चाहती है.'

इस तरह के जिला-विशिष्ट घोषणापत्र का समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा होगा. इससे हर जिले में अलग-अलग जाति और समुदाय के समीकरणों के हिसाब से वादे करने में मदद मिलेगी, जो राज्य-स्तर के एक ही घोषणापत्र से संभव नहीं हो पाता.

अपना घोषणापत्र ही जारी करती रही है सपा

2017 से समाजवादी पार्टी बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती रही है. 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए, SP ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था. 11 फरवरी 2017 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 10-सूत्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया था, जिसमें सत्ता में आने पर विकास के साझा लक्ष्यों की रूपरेखा बताई गई थी. बाद में दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए अपने-अपने अलग घोषणापत्र जारी किए.

इसी तरह 2019 में, SP ने BSP के साथ गठबंधन किया. तब कोई संयुक्त घोषणापत्र नहीं था. दोनों ने अपने-अपने वादे जारी करने का फैसला किया. यूपी में 2024 के लोकसभा चुनावों में भी SP और कांग्रेस ने अपने-अपने अलग घोषणापत्र जारी किए थे. कांग्रेस का घोषणापत्र, जिसे 'न्याय पत्र' कहा गया, 5 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, जबकि समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र उसके कुछ समय बाद 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया.

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Photo Credit: IANS

लेकिन लगभग हर चुनाव में घोषणापत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. गठबंधन की वजह से पार्टी का राज्य-स्तरीय घोषणापत्र अक्सर लोगों की नजर में नहीं आ पाता था.

साथ ही, सहयोगी पार्टियां अपने अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर प्रचार करती थीं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ उनके मुद्दे एक जैसे होते थे. फिर भी, कई मुद्दों पर उनके वादे अलग-अलग थे. जैसे समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया, जिसका जिक्र कांग्रेस के घोषणापत्र में नहीं था.

इस बार, अखिलेश यादव इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घोषणापत्र बनाने की कवायद का असल में कोई फायदा हो.

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अखिलेश ने बनाई है रणनीति

लगभग दो महीने पहले जिला-स्तरीय पदाधिकारियों के साथ चुनाव रणनीति की एक बैठक के दौरान, अखिलेश यादव ने यह विचार रखा था. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि पूर्वांचल, पश्चिमी, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्रों की चुनौतियां एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. 

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, 'पहले पूरे यूपी के लिए एक ही घोषणापत्र होने की वजह से अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की खास मांगें छूट जाती थीं.' 

इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने इसे लागू करने का आदेश दिया. समाजवादी पार्टी के जिला-स्तरीय नेताओं से कहा गया है कि वे हर जिले की उम्मीदों और चुनौतियों की एक विस्तृत सूची तैयार करें.

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कैसा होगा घोषणापत्र?

पार्टी नेताओं को 5 मुख्य समस्याओं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं या जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, और जमीनी स्तर पर रोजगार के क्या मौके मौजूद हैं, इनकी सूची तैयार करनी है. 

जिन पांच मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग, किसान और अन्य कारीगर, बुनियादी ढांचा और पर्यटन शामिल हैं.

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 'सोच ग्लोबल, काम लोकल' वाला तरीका विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक साफ रोडमैप के साथ मतदाताओं तक पहुंचने में मदद करेगा.

अखिलेश ने सबसे पहले 12 सितंबर 2025 को आगरा में पार्टी की एक बैठक में यह विचार रखा था. बाद में उन्होंने X पर पोस्ट किया था कि पार्टी 'स्थानीय जिला-स्तरीय घोषणापत्र' बनाने की योजना बना रही है. 

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एक नेता ने समझाया, 'पश्चिमी यूपी के नोएडा के लिए घोषणापत्र वैसा नहीं हो सकता जैसा बुंदेलखंड के बांदा के लिए हो. नोएडा में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, लेकिन यह रोजगार पैदा करने वाला जिला है. दूसरी ओर, बांदा में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और यह रोजगार चाहने वाला जिला है.'

घोषणापत्र को 'माइक्रो-जोनिंग' के पीछे एक और वजह लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच का अंतर था. एक नेता ने कहा, 'लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे अहम होते हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में लोग उन पार्टियों का साथ देते हैं जो रोजी-रोटी, बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर जोर देती हैं.'

फीडबैक इकट्ठा करने वाली टीमों से कहा गया है कि वे हर जिले में 'जेन-जी' और युवा वोटरों की उम्मीदों से जुड़ा डेटा खास तौर पर इकट्ठा करें. नेताओं से यह भी कहा गया है कि वे पिछले पांच सालों में अलग-अलग समूहों और संगठनों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान की गई मांगों और योगी सरकार के अधूरे वादों की एक लिस्ट तैयार करें.

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ऐसा हो सकता है घोषणापत्र

सपा का प्लान है कि सिर्फ वादों की लिस्ट के बजाय लोकल घोषणा-पत्र तैयार किए जाएं. उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में सड़कों और पुलों की जरूरत है, तो घोषणा-पत्र में इसे नौकरी पैदा करने और इंडस्ट्री लगाने से जोड़ा जाएगा.

जेन-जी और युवाओं को लुभाने के लिए, परीक्षा और सरकारी नौकरी के एंट्रेंस पेपर लीक को रोकने के खास उपाय सुझाए जाएंगे. 

इसी तरह, हर जिले के घोषणा-पत्र में गिग वर्कर्स, BPO और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खास योजनाएं शामिल हो सकती हैं.

पिछले 9 सालों में, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उनकी सरकार की शुरू की गई पहलों और नीतियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. 

इन सालों में बंद हुए स्कूलों और कॉलेजों, नए स्किल सेंटर और IT हब बनाने, और कन्नौज में इत्र, अलीगढ़ में ताले, मुरादाबाद में पीतल और फिरोजाबाद में कांच जैसे पुराने मैन्युफैक्चरिंग इलाकों में इंडस्ट्री-स्पेसिफिक फैसिलिटेशन सेंटर को फिर से शुरू करने जैसी बातों का जिक्र हो सकता है.

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