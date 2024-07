उत्तर प्रदेश: पटरी से उतरे डिब्बे, बदहवास भागते यात्री, दावत-ए-इस्लामी के सदस्यों ने की मदद, देखें वीडियो

उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ - डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (Chandigarh - Dibrugarh Express) के कई डब्बे पटरी से उतर गए हैं इस हादसे में 1 की मौत हो गयी है. कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. यह घटना गोंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पर झिलाही रेलवे स्टेशन के पास हुई है. रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हो गयी है. इसी बीच देखा जा रहा है कि दावत-ए-इस्लामी के सदस्य गोंडा रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरने वाली जगह पर राहत और बचाव कार्यों में शामिल लोगों की मदद कर रहे हैं.

VIDEO | Chandigarh-Dibrugarh Express derailment: Members of Dawat-e-Islami helping those involved in relief and rescue operations at the site of derailment near Gonda railway station.



One person was killed and 35 injured after some coaches of Chandigarh-Dibrugarh Express… pic.twitter.com/GMD1PnWPJQ