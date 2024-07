Dibrugarh Express Derailed Helpline Numbers : गोंडा रेल हादसे में मदद चाहिए तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर करें कॉल

Uttar Pradesh Train Accident : उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है. डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए है. रेलवे के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. गोंडा के नजदीक एक्सप्रेस डिरेल हुई है. अभी तक इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. हादसे के बाद कई लोग अपने परिजनों को ढूंढते दिखे.

बताया जा रहा है कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे गोंडा में पलट गए हैं. गोंडा-झिलाही के बीच पिकौरा के पास ये हादसा हुआ है. प्रशासन ने रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना किया है. एसी के चार कोच हादसे का शिकार बताये जा रहे हैं. झिलाही रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पर ये हादसा हुआ.

139 सहित इन नंबरों पर फोन कर पाएं मदद

In regard with the derailment of 15904 Dibrugarh Express in Lucknow division of North Eastern Railway, the helpline numbers are issued. pic.twitter.com/pe3CECrnmf