उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर यानी रविवार के दिन राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है. सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम तक ही यह तय हो जाएगा कि पार्टी की कमान किसे सौंपी जाएगी. जिसे भी अध्यक्ष पद की कमान मिलेगी लखनऊ में उसका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए जोरदार तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. लखनऊ में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के भव्य स्वागत और अभिनंदन की तैयारी चल रही हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्‍तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को लेकर जारी 'अनिश्चितता के बादल' छंटने में अब ज्यादा देर नहीं है. केंद्रीय नेतृत्व रविवार को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगा. हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि शनिवार तक ही स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी.

UP BJP President Election Live Updates-