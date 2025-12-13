उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर यानी रविवार के दिन राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है. सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम तक ही यह तय हो जाएगा कि पार्टी की कमान किसे सौंपी जाएगी. जिसे भी अध्यक्ष पद की कमान मिलेगी लखनऊ में उसका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए जोरदार तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. लखनऊ में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के भव्य स्वागत और अभिनंदन की तैयारी चल रही हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को लेकर जारी 'अनिश्चितता के बादल' छंटने में अब ज्यादा देर नहीं है. केंद्रीय नेतृत्व रविवार को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगा. हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि शनिवार तक ही स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी.
UP BJP President Election Live Updates-
जातीय, क्षेत्रीय समीकरणों पर रहेगा फोकस
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत किया जाएगा और इसमें जातीय, क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा.
आज होगा नामांकन
निर्वाचन प्रक्रिया की समय सारिणी के अनुसार शनिवार (13 दिसंबर) को दोपहर दो बजे से तीन बजे के बीच प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होगा.
भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलें आज होगी समाप्त
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को लेकर जारी 'अनिश्चितता के बादल' इस सप्ताहांत छंटने की संभावना है. केंद्रीय नेतृत्व रविवार को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगा. हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि शनिवार तक ही स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी.