PM मोदी से मिले अमेरिकी NSA जैक सुलिवन, रक्षा और AI जैसे विषयों पर हुई चर्चा

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन (Jack Sullivan) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आश्वासन दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम एक्स पर पोस्ट किया,"अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की. दुनिया की भलाई के लिए भारत अमेरिका के साथ सहयोग और बढ़ाने के लिए लिए प्रतिबद्ध है."

Met US National Security Advisor @JakeSullivan46. India is committed to further strengthen the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership for global good. pic.twitter.com/A3nJHzPjKe