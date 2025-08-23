विज्ञापन
'हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं'... पीएम मोदी का इशारों में अमेरिका को संदेश!

पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि, सरकार साल 2047 के टारगेट को आगे लेकर जा रही है. हम अपनी पूरी ताकत से देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को 2047 तक विकसित और सशक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया
  • 'भारत ने पिछले एक साल में 400 करोड़ वैक्सीन डोज का निर्माण कर वैश्विक टीकाकरण में अहम योगदान दिया है'
  • पीएम ने आत्मनिर्भरता के लिए स्पीड, स्केल और स्कोप के तीन मंत्रों के आधार पर रिफॉर्म्स तेज करने की बात कही
अमेरिका की टैरिफ दादागीरी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य का जिक्र करते हुए कहा कि, "देश बहती तेज धारा को भी मोड़ने में समक्ष है. भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित होने के लिए पूरी शक्ति से जुटा है. हम ठहरे पानी में किनारे पर बैठकर कंकड़ मारकर खुश होने वाले लोग नहीं है, हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं. लालकिले से भी मैंने कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है."

पीएम मोदी की बड़ी बातें

  • पिछले एक साल में पूरी दुनिया में 800 करोड़ वैक्सीन डोज बनी है. इसमें 400 करोड़ भारत में ही बनी है. 
  • आजादी के साढ़े छह  दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 35 हजार करोड़ के पास पहुंच पाया था. आज यह सवा तीन लाख करोड़ रुपये के करीब है.
  •  2014 तक भारत 50 हजार करोड़ का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता था. आज भारत 1 साल में एक लाख 20 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है.
  • भारत अब दुनिया के 100 देशों को इलेक्ट्रॉनिक वीइकल एक्सपोर्ट करने जा रहा है. 26 अगस्त को इस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है.
  • स्पेस सेक्टर में बीते 11 सालों में 60 से ज्यादा मिशन हुए पूरे.
  • दो दशकों के बाद एसएंडपी ग्बोलबल रेटिंग ने भारत की रेटिंग को अपडेट किया.

'स्पीड, स्केल और स्कोप के मंत्र वाली आत्मनिर्भरता होगी'

पीएम मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत का '3S' मंत्र सामने रखा. उन्होंने कहा कि, "2047 में विकसित भारत का आधार स्पीड, स्केल और स्कोप के मंत्र वाली आत्मनिर्भरता होगी." पीएम मोदी ने देश में हो रहे रिफॉर्म्स पर तेजी लाने की बात कही. उन्होंने कहा, 'इतने सुधार करने के बाद क्या मोदी आराम कर लेगा, ऐसा मेरी सोच में है ही नहीं. अभी तो रिफॉर्म्स के पिटारे सामने आने वाले हैं. जीएसटी रिफॉर्म्स दीवाली तक हो जाएगा. इससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी."

'भारत के विकास की गति को देख हर कोई हैरान'

पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि, सरकार साल 2047 के टारगेट को आगे लेकर जा रही है. हम अपनी पूरी ताकत से देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे.पिछले 11 सालों में भारत के विकास की गति को देख हर कोई हैरान हो रहा है. स्पेस स्टार्ट-अप के जरिए आज हम अपने अंतरिक्ष मिशन को पूरा कर रहे हैं. 

