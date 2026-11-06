यूपी में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी, सपा दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर- 'अंधकार पर प्रहार, अखिलेश हैं तैयार'

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है. इसी बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर लगा है. दिवाली के मौके पर लगाए गए इस पोस्टर में नारा दिया गया है- 'अंधकार पर प्रहार, अखिलेश हैं तैयार'.

सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर सपा नेता इंजीनियर हिमांशु द्विवेदी ने लगवाए हैं. इन पोस्टरों के जरिए तीन पीढ़ियों को साधने की कोशिश की गई है.

इन पोस्टर पर लिखा है- 'Three Generations, One Future: Akhilesh' यानी 'तीन पीढ़ियां, एक भविष्य: अखिलेश'.

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अखिलेश की तस्वीर के साथ लगाए गए इस पोस्टर के जरिए तीन पीढ़ियों को साधा गया है. इसमें लिखा है- 'मिलेनियल्स को पावर, Gen Z को पॉजिटिव और Gen Alpha का एक्शन'.

'27 में कृष्ण आएंगे'

यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पोस्टरों के जरिए राजनीति कर रही है. 'राम आएंगे' वाले कैंपेन की तर्ज पर सपा अब 'कृष्ण आएंगे' वाला कैंपेन चला रही है.

लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कि '27 में कृष्ण आएंगे'. इस होर्डिंग पर एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ बांसुरी बजा रहे भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है.

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इसे धीरेंद्र शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर सपा नेता का पलटवार माना जा रहा है.