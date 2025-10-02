संभल में पुलिस ने क्यों कहा कि कोई अपने घर से बाहर ना आए, जान लीजिए

यूपी में बरेली में हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं कि एक और ज़िले में माहौल गर्म दिख रहा है. बीते एक साल से चर्चा में रहे संभल में एक अवैध मस्ज़िद को आज गिराई जा रही है. संभल के असमौली थाने के तहत आने वाले राय बुजुर्ग गांव में बनी मस्ज़िद को लेकर प्रशासन का दावा है कि ये सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीक़े से बनी है.

संभल के राय बुजुर्ग गांव में बनी इस मस्ज़िद को गिराने से पहले प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए. राय बुजुर्ग गांव और आसपास में बड़ी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री की तैनाती की गई. संभल पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च कर लोगों से अपने-अपने घरों में रहने की हिदायत दी.

प्रशासन का दावा है कि मस्ज़िद सरकारी तालाब की ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है. वहीं ग्रामीणों के मुताबिक़, मस्ज़िद का निर्माण क़रीब दस साल पहले हुआ था. इस मस्ज़िद के अवैध होने को लेकर राजस्व विभाग ने लगभग महीने भर पहले निरीक्षण कर मस्ज़िद गिराने का नोटिस दिया था. संभल में प्रशासन लंबे समय से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रहा है.

इलाक़े के एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. गांव में शांति भंग की आशंका के बीच पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है. इस बीच पूरे संभल शहर में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.संभल के राय बुजुर्ग गांव में मस्जिद के साथ मैरिज हॉल को भी गिराया जाएगा. एनडीटीवी से बात करते हुए संभल के जिला अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई शुरू होने से पहले जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान ने गांव में फ्लैग मार्च किया.

उधर, बरेली बवाल के बाद आसपास के जिले हाई अलर्ट पर हैं. बरेली मंडल के सभी जिलों बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं में हाई अलर्ट है. रावण दहन कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की गई. पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात, सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन कमरों से नजर रखी जा रही है. 26 सितंबर को बरेली के कोतवाली क्षेत्र में हिंसा हुई थी. खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं. संवेदनशील स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं. बरेली हिंसा मामले में अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.