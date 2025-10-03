विज्ञापन
जुमे की नमाज को लेकर यूपी में आज क्यों अलर्ट, कानपूर टू श्रावस्ती जानिए हालात

गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने आदेश में कहा कि हालात को देखते हुए सोशल मीडिया मंचों जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और मैसेजिंग सिस्टम के दुरुपयोग से अफवाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका है, ऐसे में जिले में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है.

जुमे की नमाज को लेकर यूपी में आज क्यों अलर्ट, कानपूर टू श्रावस्ती जानिए हालात
  • यूपी के कई जिलों में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा कड़ी कर दी है.
  • बरेली और संभल जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जहां पुलिस बल भारी संख्या में तैनात हैं.
  • कानपुर पुलिस ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से संपर्क कर शांति बनाए रखने और सूचनाओं के आदान-प्रदान का आग्रह किया है.
आज जुमा है. यूपी पुलिस जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर है. पिछले जुमे को बरेली में नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी. अब यूपी पुलिस चाहती है कि इस जुमे को ऐसी कोई घटना न हो. ऐहतियातन यूपी के शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बरेली और संभल में तो हाई अलर्ट है. इन दोनों जिलों के आसपास के जिलों में भी पुलिस बेहद सतर्क है. भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर मौजूद हैं और किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने को तैयार हैं.

कानपुर में क्या है माहौल

आज शहर में होने वाली जुमे की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस ने सतर्कता के विशेष प्रबंध किए हैं.  संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि बरेली की घटनाओं को देखते हुए आज शुक्रवार को शहर में होने वाली जुमे की नमाज को लेकर सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वह शहर में बराबर फोर्स के साथ गश्त करते रहें. संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखें.  उन्होंने यह भी बताया कि सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से बातचीत करके कहा गया है कि वह भी सतर्क रहें और कहीं भी कोई सूचना आती है तो पुलिस को तुरंत खबर दें. 

अमरोहा में ड्रोन से नजर

जुमे की नमाज को लेकर अमरोहा प्रशासन अलर्ट पर है. मस्जिदों के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है. ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. प्रशासन की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे नमाज अदा की जाएगी.

श्रावस्ती में हाई अलर्ट

श्रावस्ती में बरेली हिंसा के बाद हाई अलर्ट है. जुमे की नमाज़ को लेकर प्रशासन सतर्क है. जिले भर में पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी की जा रही है. संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरों से निगरानी जारी है. बड़ी संख्या में पुलिस बल सड़कों और मस्जिदों के बाहर तैनात किए गए हैं. खुद एसपी राहुल भाटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अराजक तत्वों पर पुलिस की खास निगाह है.

संभल में भारी पुलिस बल तैनात

संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है. मस्जिदों के पास RRF जवानों के साथ जनपद के कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर भी पुलिस बल तैनात है. 

मुजफ्फरनगर में फ्लैग मार्च

मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज में शांति बनाए रखने को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा लगा रखा है. अलग-अलग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाल कर उपद्रवियों को संदेश देने की कोशिश की गई. कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज आज अदा होगी. खुराफ़ातियों पर पुलिस की पैनी नजर है. मौलवियों से भी पुलिस बातचीत कर रही है. 

बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत-बदायूं का हाल

इन चार जिलों में भी हाई अलर्ट है. प्रशासन हर विवादित लोगों पर नजर रख रहा है. बरेली में तो इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है. किसी भी तरह की अवांछित हरकत पर प्रशासन सख्ती के मूड में है. पुलिस लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है. मस्जिदों के पास सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा कड़ी है. मौलानाओं से भी पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संपर्क किया है.

मेरठ, मऊ और प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा

जुमे की नमाज को लेकर मेरठ, मऊ और प्रयागराज में भी कड़ी सुरक्षा है. मेरठ एसएसपी ने फ्लैग मार्च भी शहर में निकाला. इसी तरह मस्जिदों के पास सुरक्षा व्यवस्था भी खड़ी कर ही है. इसी तरह मऊ और प्रयागराज में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई है.

