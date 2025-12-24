सर हमारे बच्चों का क्या होगा, हम जान दे देंगे, सेंगर को बेल पर उन्नाव रेप पीड़िता की मां की पुकार

उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने का पीड़ित पक्ष विरोध कर रहा है. पीड़िता की मां ने आज मांग की कि सेंगर की बेल खारिज होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वो जेल में रहेगा तभी हमें न्याय मिलेगा. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस मामले में सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था.

मेरे परिवार की जान को खतरा

पीड़िता की मां आज इस फैसले के खिलाफ दिल्ली में धरना देने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरे पति को मार दिया गया है. मेरे दामाद को भी खतरा है और मेरा देवर जेल में है. उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं. हम इस फैसले के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा और हमको शीर्ष कोर्ट पर पूरा भरोसा है.

एक विधवा औरत कहां जाएगी सर?

पीड़ित की मां ने कहा कि एक विधवा औरत अपने बच्चों के साथ भटक रही है. विधायक को बेल मिल गई है. उन्होंने कहा कि हमारा परिवार कैसे जीवित रहेगा. मेरे छोटे-छोटे बच्चे रोड पर हैं. वो अपना जीवन कैसे काटेंगे. उन्होंने कहा कि सेंगर की बेल कैंसिल की जाए नहीं तो हम सब अपनी जान दे देंगे. घर नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि हमको न्याय चाहिए. हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया. कोर्ट ने साथ ही कहा कि सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे. कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर वो जमानत के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि उन्नाव रेप की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थे. इससे संबंधित मामले में सजा के खिलाफ सेंगर की अपील अब भी लंबित है. इस अपील में सेंगर ने यह कहते हुए सजा निलंबित करने का आग्रह किया है कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुका है. हिरासत में मौत के मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी.