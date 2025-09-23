विज्ञापन
युवाओं के सपने को साकार करने के लिए निवेश जरूरी: गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "पिछले दस सालों में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना मजबूत हुआ है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है. आपके विचार, आपका शोध, आपका साहस- यह डिजिटल इकोसिस्टम उन्हें देश और दुनिया में तेजी से पहुंचाएगा."

गांधीनगर:

गांधीनगर, 23 सितंबर (आईएएनएस). केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के महात्मा मंदिर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया. गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित यह दो दिवसीय कार्यक्रम है. उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल भी उपस्थित रहे.

उन्होंने कहा, "मैं आप सभी और इंडस्ट्री से यह कहना चाहता हूं कि आपने पहले ही काफी तरक्की की है. लेकिन अगर कोई युवा उद्यमी कोई स्टार्टअप शुरू करता है, तो आपको उसमें निवेश करना चाहिए. इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करके, वे जो काम करेंगे, उससे आपके बिजनेस को भी फायदा होगा. इंडस्ट्री के लोगों को हर क्षेत्र में विस्तार के लिए स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए. एक, दो, तीन, या चार स्टार्टअप्स आपकी इंडस्ट्री को बदल सकते हैं."

अमित शाह ने कहा, "सिर्फ 10 साल में, 2014 से 2024 के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया की शुरुआत की. मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत एक भरोसेमंद स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनाने के मामले में दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है. इस स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के माध्यम से, पीएम मोदी ने भारतीय युवाओं को नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने के सपने को साकार किया है."

उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए एक अलग रिसर्च विंग बनाई गई है, जिससे हमारे युवाओं के लिए ज्ञान का खजाना खुल गया है. साथ ही, प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उनमें मौजूद ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महात्मा मंदिर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा, "सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. यह त्योहार आदि शक्ति की आराधना का प्रतीक है.''

