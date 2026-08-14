केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा AIIMS में भर्ती, एंजियोग्राफी के बाद अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 13 अगस्त की शाम असहजता महसूस होने पर उनकी चिकित्सकीय जांच की गई. इस दौरान कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए. डॉक्टरों ने फिलहाल उनकी स्थिति को स्थिर बताया है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है. नड्डा की तबीयत को लेकर समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में चिंता जताई जा रही है, वहीं AIIMS ने कहा है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
AIIMS ने जारी किया स्वास्थ्य बुलेटिन
AIIMS नई दिल्ली की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को असहजता की शिकायत के बाद अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था. डॉक्टरों ने उनकी विस्तृत चिकित्सकीय जांच की, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल रही. अस्पताल के अनुसार, फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है.
Official statement by AIIMS New Delhi regarding the health status of Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda. pic.twitter.com/zsV5gXd4h9— AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) August 14, 2026
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भी किया संदेश
14 अगस्त को "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" के अवसर पर भी जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया था. उन्होंने कहा था कि यह दिवस उन लाखों लोगों के दर्द, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान विस्थापन और कठिन परिस्थितियों का सामना किया. नड्डा ने उन परिवारों को नमन किया था जिन्होंने सब कुछ खोने के बावजूद देश के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आह्वान पर देशभर में “हर घर तिरंगा” अभियान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उत्साह के साथ आज मैंने अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 13, 2026
80वें स्वतंत्रता दिवस पर #HarGharTiranga जनआंदोलन के अंतर्गत देशभर नागरिकों में अपार… pic.twitter.com/qfPqiWmoUY
सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय थे नड्डा
जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले चल रहे "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत कल अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. इस दौरान उन्होंने देशवासियों से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने और अभियान में भाग लेने की अपील की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि तिरंगा हर भारतीय के गौरव, एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है तथा यह राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है.
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