विज्ञापन
विशेष लिंक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा AIIMS में भर्ती, एंजियोग्राफी के बाद अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को असहजता महसूस होने पर AIIMS नई दिल्ली में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा AIIMS में भर्ती, एंजियोग्राफी के बाद अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट
AIIMS में भर्ती हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, एंजियोग्राफी के बाद हालत स्थिर
नई दिल्ली:

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 13 अगस्त की शाम असहजता महसूस होने पर उनकी चिकित्सकीय जांच की गई. इस दौरान कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए. डॉक्टरों ने फिलहाल उनकी स्थिति को स्थिर बताया है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है. नड्डा की तबीयत को लेकर समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में चिंता जताई जा रही है, वहीं AIIMS ने कहा है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

AIIMS ने जारी किया स्वास्थ्य बुलेटिन

AIIMS नई दिल्ली की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को असहजता की शिकायत के बाद अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था. डॉक्टरों ने उनकी विस्तृत चिकित्सकीय जांच की, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल रही. अस्पताल के अनुसार, फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है.

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भी किया संदेश

14 अगस्त को "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" के अवसर पर भी जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया था. उन्होंने कहा था कि यह दिवस उन लाखों लोगों के दर्द, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान विस्थापन और कठिन परिस्थितियों का सामना किया. नड्डा ने उन परिवारों को नमन किया था जिन्होंने सब कुछ खोने के बावजूद देश के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय थे नड्डा

जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले चल रहे "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत कल अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. इस दौरान उन्होंने देशवासियों से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने और अभियान में भाग लेने की अपील की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि तिरंगा हर भारतीय के गौरव, एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है तथा यह राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है.

यह भी पढ़ें : खरगे की रैली के बाद हल्द्वानी में 'शुद्धिकरण'; कांग्रेस-बीजेपी के बीच सियासी घमासान, नड्‌डा ने बताया- दुखदायी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JP Nadda, AIIMS New Delhi, Union Health Minister, AIIMS, Angiography
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com