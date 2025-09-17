पंजाब समेत सभी बाढ़ पीड़ितों को देंगे PM फसल बीमा योजना का पूरा लाभ, शिवराज का ऐलान

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए 362.50 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है. दिल्ली में ‘राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान -2025' में दो दिन तक केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हुई विस्तृत चर्चा के बाद ये लक्ष्य तय किया गया. इसका ऐलान करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा, "राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान- 2025' में वर्ष 2025-26 के लिए 362.50 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष 341.55 मिलियन टन का था."

इन फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है. इसकी वजह से देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ गया है. शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, "देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024-25 में 353.96 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 21.66 मिलियन टन (6.5%) अधिक है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली व सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है. निर्धारित लक्ष्य 341.55 मिलियन टन से यह 12.41 मिलियन टन अधिक है".

बाढ़ का खेती-किसानी पर असर!

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की स्थिति को लेकर भी चर्चा की और कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण कुछ राज्य विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, हरियाणा असम शामिल हैं. इन राज्यों में मदद के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी.

किसानों को बीमा लाभ देने की पूरी कोशिश

कृषि मंत्रालय के मुताबिक जो राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर है, पूरी कोशिश है कि पंजाब में किसानों को बीमा राशि का उचित और त्वरित लाभ मिल सके. बैठक में रबी की फसल के लिए बीज की मौजूदा उपलब्धता पर भी चर्चा हुई. बुवाई के लक्ष्य के तहत 229 लाख मीट्रिक टन बीज की जरूरत है, लेकिन अभी इससे भी अधिक मात्रा में 250 लाख मीट्रिक टन के करीब बीज उपलब्ध हैं.

खाद के संकट पर क्या बोले शिवराज?

सवाल कृषि के दृष्टिकोण से अहम राज्यों जैसे बिहार और तेलंगाना में जारी खाद संकट पर भी उठा. इस पर कृषि मंत्री ने कहा, "वर्षा एवं अन्य परिस्थितियों के कारण क्रॉप पैटर्न में बदलाव आता है. इस साल वर्षा अच्छी मात्रा में हुई है, जिस कारण बुवाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है. खाद की अतिरिक्त मांग की यह वजह भी हो सकती है. खाद और उर्वरक की पूरी आपूर्ति की जाएगी, राज्यों की मांग के आधार पर जितनी भी आवश्यकता होगी, खाद उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय से लगातार संपर्क है".

रबी फसलों के लिए ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान'!

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने रबी फसलों के लिए 3 अक्टूबर से ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान' शुरू करने का फैसला किया है. पिछली बार की ही तरह इस बार भी चलाकर वैज्ञानिकों की दो हजार से अधिक टीमें गांव-गांव भेजी जाएंगी, जो किसानों को समुचित जानकारी देगी. इन टीमों में केंद्र और राज्यों के कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक रहेंगे, साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों, एफपीओ और प्रगतिशील किसानों का भी इनमें प्रतिनिधित्व होगा.