देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताज़ा आंकड़ों में ये अहम जानकारी सामने आई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक 05 दिसंबर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 24 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है.

गेहूं की बुआई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 05 दिसंबर, 2024 को 512.76 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 05 दिसंबर तक बढ़कर 536.76 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया. रबी सीजन 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज़ किया गया है. कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 05 दिसंबर, 2025 तक गेहूं की बुवाई में 17.18 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गयी है.

MSP में बढ़ोतरी का दिखा असर

गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 05 दिसंबर, 2024 को 258.48 लाख हेक्टेयर था, लेकिन इस सीजन में 05 दिसंबर, 2025 तक बढ़कर 275.66 लाख हेक्टेयर हो गया! सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर दिख रहा है.

कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 05 दिसंबर, 2025 तक दलहन की बुवाई में 1.70 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 05 दिसंबर, 2024 तक 115.41 लाख हेक्टेयर था जो 05 दिसंबर, 2025 को बढ़कर 117.11 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया.

तिलहन की फसलों की बुआई में भी बढ़ोतरी

तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 05 दिसंबर, 2024 को 87.10 लाख हेक्टेयर था, जो 05 दिसंबर, 2025 तक बढ़कर 89.79 लाख हेक्टेयर हो गया! यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 05 दिसंबर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र देश में 2.70 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है.