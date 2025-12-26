रबी सीजन में बंपर बुवाई, दलहन और गेहूं ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल के मुकाबले 8 लाख हेक्टेयर का उछाल

- रबी सीजन में इस साल देशभर में पिछले साल की तुलना में 8 लाख 12 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है
- 19 दिसंबर, 2025 तक देश में रबी फसलों का कुल बुवाई एरिया बढ़कर 50 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है
- दलहन फसलों की बुवाई में 3 लाख 72 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई, जो रबी सीजन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है
देश के अन्नदाताओं ने इस साल रबी सीजन में खेती के रकबे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक रबी फसलों की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले 8.12 लाख हेक्टेयर की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
विभाग की रिपोर्ट से पता चलता है कि 19 दिसंबर, 2025 तक देश में रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 8.12 लाख हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में हुई है.
गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 19 दिसंबर, 2024 को 300.34 लाख हेक्टेयर था, लेकिन इस रबी सीजन में 19 दिसंबर, 2025 तक ये बढ़कर 301.63 लाख हेक्टेयर हो गया. सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर दिख रहा है.
दर्ज हुई अब तक की सबसे बड़ी दलहन फसलों की बुआई
रबी सीजन 2025 के दौरान अब तक सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दलहन फसलों की बुआई में दर्ज की गयी है. कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर, 2025 तक दलहन की बुवाई में 3.72 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.
दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 19 दिसंबर, 2024 तक 123.02 लाख हेक्टेयर था जो 19 दिसंबर, 2025 को बढ़कर 126.74 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया.
हालांकि तिलहन की फसलों की बुआई में मामूली बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है.तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 19 दिसंबर, 2024 को 92.65 लाख हेक्टेयर था, जो 19 दिसंबर, 2025 तक बढ़कर 93.33 लाख हेक्टेयर हो गया. यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 19 दिसंबर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र देश में 0.67 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं