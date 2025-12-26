रबी सीजन में बंपर बुवाई, दलहन और गेहूं ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल के मुकाबले 8 लाख हेक्टेयर का उछाल

देश के अन्नदाताओं ने इस साल रबी सीजन में खेती के रकबे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक रबी फसलों की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले 8.12 लाख हेक्टेयर की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

विभाग की रिपोर्ट से पता चलता है कि 19 दिसंबर, 2025 तक देश में रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 8.12 लाख हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 19 दिसंबर, 2024 को 572.59 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 19 दिसंबर तक बढ़कर 580.70 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया. 19 दिसंबर, 2025 तक रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं की बुवाई में 1.29 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गयी है.

गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 19 दिसंबर, 2024 को 300.34 लाख हेक्टेयर था, लेकिन इस रबी सीजन में 19 दिसंबर, 2025 तक ये बढ़कर 301.63 लाख हेक्टेयर हो गया. सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर दिख रहा है.

दर्ज हुई अब तक की सबसे बड़ी दलहन फसलों की बुआई

रबी सीजन 2025 के दौरान अब तक सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दलहन फसलों की बुआई में दर्ज की गयी है. कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर, 2025 तक दलहन की बुवाई में 3.72 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.

दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 19 दिसंबर, 2024 तक 123.02 लाख हेक्टेयर था जो 19 दिसंबर, 2025 को बढ़कर 126.74 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया.

हालांकि तिलहन की फसलों की बुआई में मामूली बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है.तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 19 दिसंबर, 2024 को 92.65 लाख हेक्टेयर था, जो 19 दिसंबर, 2025 तक बढ़कर 93.33 लाख हेक्टेयर हो गया. यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 19 दिसंबर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र देश में 0.67 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा है.