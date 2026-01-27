UGC New Ruls Protest: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 के एक प्रावधान पर विवाद खड़ा हो गया है. देश के कई राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. दिल्ली में सवर्ण समाज के लोग यूजीसी ऑफिस के घेराव करने पहुंचे हैं. वहीं, यूपी के रायबरेली में लोगों द्वारा नेताओं को चूड़ियां भेजने की तैयारी हो रही है. इस नियम को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं. एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें यूजीसी के नए नियम के नियम 3(सी) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है. संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है. इस बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार, यूजीसी नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है, जिस पर सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है.
यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों (खासकर सामान्य वर्ग) के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है और इससे कुछ समूहों को शिक्षा से बाहर किया जा सकता है.
UGC Protest Updates: क्यों हो रहा नियमों का विरोध?
- -याचिका में कहा गया है कि नियम 3(सी) संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है. साथ ही, यह यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत है और उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है.
- -हालांकि, याचिकाकर्ता का कहना है कि नियम 3(सी) में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा और प्रक्रिया ऐसी है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों/शिक्षकों के खिलाफ पूर्वाग्रही हो सकती है. इसमें झूठी शिकायतों पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, जिससे दुरुपयोग का खतरा है. याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करे और छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे.
हापुड़ में UGC नियमों में विरोध में खून से राष्ट्रपति को खत
हापुड़ में भी यूजीसी कानून का विरोध दिखाई दे रहा है. यूजीसी के नियमों के विरोध में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम खून से पत्र लिखा है. मेरठ में यूजीसी के नए कानून के खिलाफ युवाओं में बेहद नाराजगी है. यहां सलावा गांव में मोदी सरकार को वोट ना देने की युवाओं ने कसम खाई है. इन युवाओं ने यूजीसी के नए कानून को काला कानून बताया है. कई गांवों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और यूजीसी के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है.
लखनऊ में UGC के नए नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग
VIDEO | Lucknow University students hold protest against the new rules notified by the UGC, the Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Lucknow pic.twitter.com/bqvHqXxcOe
UGC Protest LIVE: यूपी में UGC नियम के खिलाफ तीखा विरोध
उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर तीखा विरोध हो रहा है. रायबरेली में भाजपा किसान नेता और हिन्दू रक्षा दल ने यूजीसी कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इन नेताओं ने सभी सवर्ण जातियों के उन नेताओं को चूड़ियां भेजने की तैयारी शुरू कर दी है जिन नेताओ ने कानून के खिलाफ आवाज नही उठाई है. इन नेताओं का कहना है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे. ये नेता सत्ता में बैठकर मलाई खाते है और चुनाव के समय सवर्ण याद आते है.
दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन
यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण जाति के छात्र ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं. ऐसे में यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं.
UGC Protest LIVE: मोदी सरकार जल्द स्पष्ट करेगी स्थिति
सरकारी सूत्र ने बताया कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है. यूजीसी नियमों को लेकर सरकार आश्वासन देगी कि इनका किसी भी सूरत में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा. सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है. सरकार का प्रयास है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, ताकि भ्रम न फैले. दरअसल, संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है. इससे पहले ही सरकार चीजे स्पष्ट कर देना चाहती है.