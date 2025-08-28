कश्मीर के गुरेज में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सेना ने दो आतंकी किए ढेर

Jammu Kashmir Encounter: जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया है. यहां एलओसी पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए इन दोनों आतंकियों को ठिकाने लगाया. सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है. पहलगाम हमले के बाद से ही सेना की तरफ से लगातार पैनी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं.

खुफिया जानकारी पर शुरू हुआ ऑपरेशन

सेना की चिनार कोर ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने को लेकर एक पोस्ट में बताया, ‘जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया, जिसमें दो घुसपैठियों को मार गिराया गया.'

आतंकियों ने चलाई गोलियां

सेना ने बताया कि सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी. इस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को मार गिराया. फिलहाल इलाके में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है और हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है. इस बात की पुष्टि की जा रही है कि इस सेक्टर से किसी भी तरह की घुसपैठ तो नहीं हुई. सेना ने बताया है कि ऑपरेशन लगातार जारी है.

कुपवाड़ा से मिला था हथियारों का जखीरा

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था, जिससे बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया. अधिकारियों ने बताया कि इससे इलाके में संभावित आतंकी गतिविधियों पर रोक लगेगी. पकड़े गए हथियारों में 22 ग्रेनेड, एक अंडर-बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 15 एके-47 राउंड और आधा किलो काला पाउडर शामिल है, जिसके विस्फोटक होने का शक है. फिलहाल आसपास के इलाकों में भी इसी तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं.