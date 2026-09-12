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सैन्य अभ्यास खत्म होते ही उत्तर कोरिया ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें; अमेरिका बोला- तत्काल खतरा नहीं

उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के समाप्त होने के एक दिन बाद समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. दक्षिण कोरिया ने निगरानी बढ़ा दी है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि तत्काल कोई खतरा नहीं है.

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सैन्य अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के पांच दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास के समाप्त होते ही उत्तर कोरिया ने शनिवार को समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं. दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार मिसाइलों को उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वोनसान क्षेत्र से लॉन्च किया गया. इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है और आपसी समन्वय तेज कर दिया है. हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि फिलहाल इस लॉन्च से अमेरिका या उसके सहयोगियों को तत्काल खतरा नहीं है.

वोनसान क्षेत्र से हुई मिसाइल लॉन्च

न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उसने उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र वोनसान से कई बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च का पता लगाया है. मिसाइलों को समुद्र की दिशा में दागा गया. घटना के बाद दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. सेना ने कहा कि मिसाइल लॉन्च से जुड़ी जानकारी अमेरिका और जापान के साथ साझा की जा रही है तथा पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रखी जा रही है.

अमेरिका ने कहा, तत्काल खतरा नहीं

अमेरिकी प्रशांत कमांड (U.S. Pacific Command) ने कहा कि उत्तर कोरिया का यह मिसाइल प्रक्षेपण अमेरिका, उसके क्षेत्र या उसके सहयोगी देशों के लिए तत्काल खतरा पैदा नहीं करता है. कमांड ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका अपने देश और क्षेत्र में मौजूद सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

सैन्य अभ्यास को लेकर पहले ही जताई थी नाराजगी

दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि पांच दिनों तक चला ‘फ्रीडम एज' सैन्य अभ्यास पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति का था. इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों के खिलाफ संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना था. हालांकि अभ्यास शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री किम सोंग गी ने इसकी आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि उत्तर कोरिया के पास शक्ति के आधार पर 'कड़े और जवाबी कदम' उठाने की क्षमता है.

पिछले महीने भी दी थी चेतावनी

पिछले महीने भी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के निकट अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले ‘फ्रीडम एज' अभ्यास की योजना की आलोचना की थी. प्योंगयांग ने इसे अपने और क्षेत्र के अन्य देशों के लिए सुरक्षा खतरा बताया था. उत्तर कोरिया लंबे समय से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है और उन्हें उकसावे वाली कार्रवाई करार देता है.

अगस्त में भी किया था मिसाइल परीक्षण

इससे पहले 20 अगस्त को भी उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई मिसाइलें दागी थीं. यह परीक्षण ऐसे समय हुआ था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इस साल उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं.

यह भी पढ़ें : उत्तर कोरिया ने तीन दिनों में दागी चार मिसाइल, जापान ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का अलर्ट किया जारी

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