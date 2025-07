बिछड़े हाथी के बच्चे पर लगाया गया ऐसा लेप, झट से पहचान गई मां

असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे. दो महीने का हाथी का बच्चा जो अपनी मां से बिछड़ गया था, उसे वापस से अपना परिवार मिल गया. दरअसल हाथी का ये बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया था. अलग होकर ये काजीरंगा नेशनल पार्क के पास बोरजुरी गांव में पहुंच गया. स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना तुरंत वन अधिकारियों को दी और बताया कि उन्हें एक हाथी का बच्चा अकेले मिला है. फिर क्या था वन कर्मचारियों ने बिछड़े बच्चे को उसकी मां से मिला का मिशन शुरू कर दिया.

Chotu got separated from mother at Kaziranga. It was united later with its mother. The forest officials applied mother's dung to the calf to suppress human smell. Happy reunion at the end ☺️ pic.twitter.com/0sN1RbQ55E