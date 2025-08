छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की दो नन जमानत पर रिहा, BJP और भाकपा नेताओं ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की दो नन शनिवार को जमानत पर जेल से बाहर आईं. दोनों ननों के जेल से बाहर आने के बाद उनके स्वागत के लिए भाजपा के साथ-साथ सीपीआई के नेता भी पहुंचे. न्यूज एजेंसी ANI ने नन की रिहाई के बाद उनके स्वागत के लिए पहुंचे नेताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि नन के स्वागत के लिए भाजपा सांसद पी. संतोष कुमार के साथ-साथ केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के साथ-साथ कई और नेता वहां मौजूद दिखे.

मालूम हो कि केरल की इन दो ननों को छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मिली जानकारी के अनुसार 25 जुलाई को मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था. बजरंग दल से जुड़े एक स्थानीय नेता ने ननों पर ये आरोप लगाया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था.



मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की NIA अदालत ने शनिवार को दुर्ग जिले में कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की दो नन समेत तीन लोगों को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि रिहाई के लिए प्रति व्यक्ति 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड जमा कराने होंगे. इसके साथ ही सभी आरोपियों के पासपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति कोई भी आरोपी देश के बाहर नहीं जा सकते हैं.

#WATCH | Durg, Chhattisgarh: Two Kerala Nuns who were arrested on the charges of trafficking and religious conversion, released from jail after a NIA court granted them bail today.



