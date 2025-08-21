अश्लील मैसेज भेजे और होटल में बुलाया, युवा नेता पर एक्ट्रेस के गंभीर आरोप

मलयालम एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज ने केरल के एक युवा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्ट्रेस का आरोप है कि युवा नेता ने उनको अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे. उन्होंने इस घटना की शिकायत पार्टी नेतृत्व से की लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया. एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज (Malayalam Actress Rini George) ने बुधवार को मीडिया को बताया कि वह केरल की एक राजनीतिक पार्टी के युवा नेता के संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए 3 साल पहले आई थीं. पिछले तीन सालों से उनके साथ गलतव्यवहार किया जा रहा है. उस नेता ने तीन साल पहले उनको पहली बार अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे. बीजेपी ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया.

पार्टी ने नहीं लिया एक्शन, दिए अहम पद

मलयालम एक्ट्रेस का आरोप है कि नेता ने उनसे एक फाइव स्टार होटल के रूम में मिलने आने की पेशकश की थी. हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये नहीं बताया कि उस नेता का नाम क्या है और वह किस पार्टी से ताल्लुक रखता है. लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि पार्टी से शिकायत के बाद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया बल्कि इसके बाद भी उसे पार्टी में कई अहम पद दिए गए. इस घटना के बाद पार्टी और उसके अधिकारियों के खिलाफ उनके मन में जो छवि थी वह पूरी तरह से खराब हो गई.

अन्य महिलाओं ने भी झेला उत्पीड़न

एक्ट्रेस रिनी ने कहा कि उन पर किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ लेकिन उनको आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए. लेकिन दोस्तों से उनको पता चला है कि अन्य कई महिलाओं को भी उत्पीड़न झेलना पड़ा है. वह उन महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हैं. एक्ट्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की शिकायतें करने के लिए लोगों को उचित माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, हुई झड़प

बीजेपी एक्ट्रेस के आरोप को कांग्रेस नेता और पलक्कड़ के विधायक राहुल मनकूटाथिल से जोड़ रही है. हालांकि एक्ट्रेस ने उनका नाम नहीं लिया है. बीजेपी ने इस घटना के खिलाफ विधायक के पलक्कड़ दफ्तर तक एक विरोध मार्च निकाला और राहुल मनकूटाथिल के इस्तीफे की मांग की. हालांकि पुलिस ने इस मार्च को रुकवा दिया. जिसकी वजह से पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई थी. बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की खबरें सामने आईं थी. वहीं कई पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था. हालांकि बाद में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उनको परिसर से बाहर निकाल दिया. बीजेपी नेताओं का दावा किया कि एक्ट्रेस के आरोप स्पष्ट रूप से विधायक के दुर्व्यवहार की ओर इशारा करते हैं.