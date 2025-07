त्रिपुरा की स्नेहा देबनाथ दिल्ली में लापता, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हस्तक्षेप किया

दक्षिण त्रिपुरा ज़िले के सबरूम की 19 वर्षीय स्नेहा देबनाथ कथित तौर पर दिल्ली में लापता हो गई है. इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पुलिस को तत्काल और उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं. अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने इसे लेकर एक पोस्ट किया है. जिसमें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सबरूम निवासी स्नेहा देबनाथ, जो कथित तौर पर नई दिल्ली में लापता हो गई हैं, की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आई है. इसके बाद, पुलिस को तत्काल और उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

The report of Miss Sneha Debnath, a resident of Sabroom, who has reportedly gone missing in New Delhi, has come to the notice of the Chief Minister's Office.



Following this, necessary instructions have been promptly issued to the police to take immediate and appropriate action.