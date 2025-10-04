विज्ञापन
पहलगाम में जिस TRF ने कराया था आतंकी हमला, श्रीनगर में उसके आका की दो करोड़ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क

आतंकी सज्जाद गुल की संपत्ति की यह कुर्की,  श्रीनगर पुलिस की आतंकवाद के खिलाफ चल रहे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सीमा पार से आतंक फैलाने वाले लोग और इसके समर्थक भी शामिल हैं.

पहलगाम में जिस TRF ने कराया था आतंकी हमला, श्रीनगर में उसके आका की दो करोड़ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क
श्रीनगर में टीआरएफ फाउंडर पर बड़ा एक्शन.
  • पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकी संगठन TRF पर श्रीनगर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है.
  • श्रीनगर पुलिस ने TRF आतंकी सज्जाद गुल की दो करोड़ रुपये की तीन मंजिला इमारत को कुर्क कर लिया है.
  • यह कुर्की श्रीनगर पुलिस की आतंकवाद विरोधी रणनीति का हिस्सा है और आतंकियों को सख्त संदेश देने की कोशिश है.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करवाने वाले टीआरएफ पर अब बड़ा एक्शन हुआ है. श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ फाउंडर और नामी आतंकी सज्जाद गुल की तीन मंजिला इमारत को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह बल्डिंग रोज़ एवेन्यू, एचएमटी स्थित 15 मरला भूमि पर बनी हुई थी. ये प्रॉपर्टी आतंकी सज्जाद अहमद शेख उर्फ ​​सज्जाद गुल के पिता गुलाम मोहम्मद शेख के नाम पर दर्ज थी. इस बात की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड से मिली है.

आतंकी की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क

आतंकी की संपत्ति पर ये कार्रवाई परिमपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के तहत की गई है. यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत शुरू की गई है, इसके तहत अधिकारियों के पास आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार होता है. 

TRF फाउंडर पर श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन

टीआरएफ चीफ के खिलाफ ये कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई है. पुलिस जांच में पता चला है कि  सज्जाद गुल आतंकवाद को बढ़ावा देने, देश विरोधी प्रचार करने और ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है. 

आतंकियों को सख्त संदेश, होगा कड़ा एक्शन

आतंकी सज्जाद गुल की संपत्ति की यह कुर्की, श्रीनगर पुलिस की आतंकवाद के खिलाफ चल रहे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सीमा पार से आतंक फैलाने वाले लोग और इसके समर्थक भी शामिल हैं. इस कार्रवाई के जरिए श्रीनगर पुलिस और सरकार ने सख्त संदेश दिया गया है कि आतंकवाद को फलने-फूलने में मदद रने वालों को कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी. उनकी अवैध संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी. 

