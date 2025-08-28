ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के कातिलों को मारने वाले जवानों से मिले अमित शाह, किया सम्मानित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF के उन जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया, जिन्होंने ‘ऑपरेशन महादेव' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और पहलगाम हमले के आतंकियों का एनकाउंटर में ढेर किया. प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त जनता की ओर से मैं सभी सुरक्षा बलों को देशवासियों के मन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए बधाई देता हूँ.

अमित शाह ने आगे कहा कि जिस वक्त कश्मीर में टूरिज्म पीक पर था, उस वक्त पहलगाम हमले से 'कश्मीर मिशन' को डीरेल करने की असफल कोशिश की गई. ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि थी, परंतु ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला.

ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंक के आकाओं को यह बता दिया कि भारत के नागरिकों के जीवन से खेलने का अंजाम क्या होता है. भारत का हर क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के भाव का मूल आधार यही सुरक्षा का विश्वास है.

उन्होंने यह भी कहा कि की हमारी NIA की FSL ने यह सिद्ध कर दिया कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों ने ही पहलगाम में क्रूरता फैलाई थी. जवानों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकी चाहे कितने भी तरीके और रणनीति बदलें, वो भारत को आहत पहुँचाकर अब बच नहीं सकते.

सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ आतंक के विरुद्ध लड़ाई में अब जम्मू-कश्मीर पुलिस भी आगे रहती है. ऑपरेशन सिंदूर और महादेव पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी के मन में आनंद और उत्साह था तथा सुरक्षा बलों के प्रति अभिनंदन का भाव था.