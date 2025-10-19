विज्ञापन
दिवाली को लेकर ट्रेनों में जबरदस्‍त भीड़, नहीं है पैर रखने की जगह, देखें वीडियो

दिवाली पर रेलवे स्‍टेशनों पर जबरदस्‍त की भीड़ देखने को मिल रही है. दीपावली और छठ पर्व मनाने के लिए जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार परेशानी न हो इसके लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही है. जिसमें 7 ट्रेंने झांसी मंडल से ही चल रही हैं.

भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेने में भी चलाई जा रही हैं
नई दिल्‍ली:

दीपावली और छठ पर्व को लेकर झांसी से गोरखपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है. भीड़ अधिक होने के कारण कोई खिड़की से कोच में अदर घुसता हुआ नजर आ रहा है तो कोई धक्का मुक्की खाते हुए अंदर. घर जाने वाले यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए झांसी डीआरएम और आरपीएफ ने स्वयं कमान संभाल ली है.

दीपावली को अब दो दिन ही रह गए हैं. सभी समय पर अपने-अपने घर पहुंच जाए लिए झांसी से गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेन भीड अधिक हो गई है. भीड़ अधिक होने के कारण कोचों के अंदर घुसने को लेकर यात्रियों में मारा-मारी मची हुई है. आलम यह है कि है कोचों की इमरजेंसी खिड़की से न केवल सामान को अंदर किया जा रहा है बल्कि सामान की तरह यात्री भी कोच के अंदर घुस रहे है. हालांकि रेलवे विभाग दावा कर रहा है कि होने वाले अधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेने में भी चलाई जा रही है और व्यवस्था भी की जा रही है.

दीपावली और छठ पर्व मनाने के लिए जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार परेशानी न हो इसके लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही है. जिसमें 7 ट्रेंने झांसी मंडल से ही चल रही हैं.

