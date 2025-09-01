भारी बारिश के बाद गुरुग्राम हुआ पानी-पानी, कई जगह जलभराव, दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. गुरुग्राम में इतनी तेज बारिश हुई कि कई इलाकों में भारी जलजमाव देखने को मिल रहा है. वहीं नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. बारिश ने जहां गर्मी से निजात दिलाई है, वहीं दूसरी ओर इससे लोगों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में कई जगहों पर जाम लगा हुआ है.

गुरुग्राम में बारिश से बुरा हाल, सोशल मीडिया पर यूजर्स शेयर कर रहे तस्वीरें और वीडियो

गुरुग्राम में बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. ऑफिस से घर जाने वाले इस दुविधा में हैं कि आखिर इतने पानी में घर कैसे जाएंगे. गोल्फ रोड पर पूरा पानी भरा हुआ है. वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 67 में रहने वाले एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि खराब जल निकासी, बिना किसी प्लानिंग के सड़क व्यवस्था के कारण बारिश में जलभराव हो जाता है. ये भरा हुआ पानी मिलेनियम सिटी की छवि को खराब कर रहा है.

एक यूजर ने लिखा कि समझ नहीं आता क्या करें. घर से निकले तो क्या करें. घर से निकले तो जान जोखिम में और बैठें तो काम चौपट. ना रोड ठीक है और ना ड्रेनेज सिस्टम ठीक.

एक यूजर ने लिखा कि गुरुग्राम में आप जहां भी हैं, वहीं रुकें, क्योंकि स्कूल बसें, एम्बुलेंस कारें सब जलभराव के कारण फंसी हुई हैं. एक बार हमारे विधायक ने कहा था कि बारिश रुकने के एक घंटे में पानी सड़क से साफ हो जाएगा, लेकिन आज मदद के लिए कोई नहीं है.

भारी बारिश की आशंका

दिल्‍ली-नोएडा बॉर्डर पर तो ट्रैफिक देखा ही गया साथ ही साथ गुरुग्राम के भी कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शाम करीब 4 बजे बताया कि दक्षिणी और मध्य दिल्ली में मध्यम बारिश के बाद शहर के उत्तरी इलाकों तक बारिश होने की संभावना है.

अगले दो घंटों तक बारिश जारी रहने और अलग-अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. एनएच 8 हाईवे जो महिपालपुर से धौला कुआं तक आता है, वहां पर शाम 4:30 बजे तक भारी जाम लगा था. बारिश के कारण कई जगहों पर यातायात ठप हो गया. ऐसे में शाम को ऑफिस से निकलने वाले यात्रियों को और भी ज्‍यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. बारिश के दौरान गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और कई जगह लंबे जाम देखने को मिले. लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिन के समय ही घने काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया.

एयर इंडिया ने दी सलाह

एयर इंडिया ने भी य‍ात्रियों को सलाह दी है कि वो निकलने से पहले स्‍टेटस जरूर चेक कर लें. एयर इंडिया ने एक्‍स पर लिखा, 'आज बारिश के कारण दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है. कृपया हवाई अड्डे पर जाने से पहले https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html पर अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें और हवाई अड्डे तक अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकाल लें.

IMD ने जारी की एडवाइजरी

मौसम विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है. आईएमडी की तरफ से आई एडवाइजरी में कहा गया है, 'प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को घर के अंदर रहे, पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण लेने से बचने, ट्रैफिक अपडेट देखने और गैरजरूरी ट्रैव‍ेल से बचने की सलाह दी जाती है.' मौसम विज्ञानी नरेश कुमार ने बताया कि सितंबर में सामान्य से ज्‍यादा बारिश होगी. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली और एनसीआर में मौसम सामान्य होने से पहले 1-2 दिन भारी बारिश की संभावना है.



