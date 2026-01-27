मनाली में फिर महाजाम! बारिश और बर्फबारी से फिर आफत की आहट, बसों की नो एंट्री, अभी भी रेंग रहीं कारें

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी दौर शुरू हो गया है मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है और मनाली में हल्की बरसात हो रही है, साथ ही बर्फबारी की भी अलर्ट है. एक दिन पहले तक शिमला और मनाली में भारी बर्फबारी से ट्रैफिक जाम से हाहाकार की स्थिति थी. मनाली से पहले 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करने में छह से सात घंटे लग रहे थे. इस कारण तमाम टूरिस्ट शहर में ही फंसे रहे. 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के बाद ये हालात पैदा हुए थे. हालांकि 26 जनवरी को हालात थोड़ा सामान्य हुए थे. अभी भी मनाली में बसों या अन्य भारी वाहनों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही है. ऐसे में पर्यटकों के लिए मुसीबत बढ़ गई है.

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में 27 जनवरी को बर्फबारी शुरू हो गई है. मनाली की अटल टनल, सोलंग वैली में देर रात से हल्की बर्फबारी हो रही है. मनाली शहर में हल्कीबरसात का दौर चल रहा है, जो दिन में बर्फबारी में बदल हो सकती है. वहीं रोहतांग मढ़ी गुलाब में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है. जिले में अभी सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए ही ट्रैफिक बहाल हुआ है, लेकिन अभी भी गाड़ियां रेंग रही हैं.

वॉल्वो बसों की नो एंट्री

बड़ी गाड़ियां वॉल्वो बसों को अभी भी मनाली में एंट्री नहीं मिली है. इन बसों में फंसे टूरिस्ट या स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल स्थिति है.इन्हें पतली कुहल में जी रोका जा रहा है. कुल्लू-मनाली के थालोट डिवीजन, मनाली डिवीजन, कुल्लू डिवीजन में बारिश और बर्फबारी से 60 से अधिक रास्तों में जाम या रास्ता ब्लॉक होने की स्थिति पिछले कुछ दिनों में बनी थी.

बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के चलते जिला कुल्लू के मनाली और बंजार उपमंडल में 27 जनवरी को सभी स्कूल बंद रखने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है. भारी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है.

हिमपात से बढ़ेगी मुसीबत

मौसम विभाग ने अगले 6 घंटों के दौरान किन्नौर,लाहौल-स्पीति तथा चंबा,कांगड़ा,कुल्लू के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है.

