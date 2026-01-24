बर्फ की सफेद चादर ने बनाया 'वंडरलैंड', पहाड़ी इलाकों की ओर उमड़ने लगे पर्यटक, कई सड़कों पर लंबा जाम

उत्तर भारत में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश के साथ मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई तो हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई. इसके बाद लोग वीकएंड और सोमवार को ऑफिस में गणतंत्र दिवस की छुट्टी को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं. हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद, पर्यटक मनाली और राज्य के अन्य पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ने लगे हैं.

इन जगहों पर लोगों की संख्या अचानक बढ़ने से सड़कों पर जाम लग गया है. ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग पर मनाली की ओर जाती गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है.

#WATCH | Himachal Pradesh: After the recent snowfall in the state, tourists have started rushing to the mountains in Manali and other hill tourist destinations in the state. Drone visuals show a long queue of vehicles moving towards Manali on the Chandigarh-Manali Highway. pic.twitter.com/AVS8FGxc1V — ANI (@ANI) January 24, 2026

लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम के बाद बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लंबी छुट्टियों की तैयारी कर रहे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

पर्यटक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे गए. सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘एक्स' पर ताज़ा बर्फबारी के वीडियो पोस्ट करते हुए पर्यटकों को सड़क पर धीरे गाड़ी चलाने की सलाह दी. ऊना के एक पर्यटक ने कहा, ‘‘मैंने मनाली में पहली बार बर्फबारी देखी है. यह एक अद्भुत अनुभव है.''

एक अन्य पर्यटक ने कहा, ‘‘हम कई सालों से यहां आ रहे हैं, बर्फबारी देखने की उम्मीद में कई जगहों का दौरा कर चुके हैं. इस बार हम इसे देख रहे हैं. यह एक सपने के सच होने जैसा है.''

भारी बर्फबारी के कारण 565 सड़कें बंद, बिजली आपूर्ति बाधित

हालांकि हिमाचल में भारी बर्फबारी के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, जनजातीय जिला लाहौल और स्पीति सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 292 सड़कें अवरुद्ध हैं. इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-03 (लेह-मनाली) और राष्ट्रीय राजमार्ग-505 (काजा-ग्राम्फू) शामिल हैं.

अन्य प्रमुख बंद सड़कों में चंबा में 105 सड़क, ऊना में 70, मंडी में 64, सिरमौर में 20, कुल्लू में नौ, कांगड़ा में चार और सोलन में एक सड़क शामिल हैं.

वहीं बर्फबारी के कारण राज्यभर में बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. प्रभावित 4,797 ट्रांसफार्मर में से 1,856 सोलन में, 901 मंडी में, 682 कुल्लू में, 659 चंबा में, 624 सिरमौर में, 53 लाहौल और स्पीति में, 20 किन्नौर में और दो ऊना में हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है.

मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है.

