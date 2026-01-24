विज्ञापन
बर्फ की सफेद चादर ने बनाया 'वंडरलैंड', पहाड़ी इलाकों की ओर उमड़ने लगे पर्यटक, कई सड़कों पर लंबा जाम

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं.

  • उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है
  • हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है
  • भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में 565 सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है
शिमला:

उत्तर भारत में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश के साथ मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई तो हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई. इसके बाद लोग वीकएंड और सोमवार को ऑफिस में गणतंत्र दिवस की छुट्टी को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं. हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद, पर्यटक मनाली और राज्य के अन्य पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ने लगे हैं.

इन जगहों पर लोगों की संख्या अचानक बढ़ने से सड़कों पर जाम लग गया है. ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग पर मनाली की ओर जाती गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है.

लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम के बाद बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लंबी छुट्टियों की तैयारी कर रहे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

पर्यटक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे गए. सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘एक्स' पर ताज़ा बर्फबारी के वीडियो पोस्ट करते हुए पर्यटकों को सड़क पर धीरे गाड़ी चलाने की सलाह दी. ऊना के एक पर्यटक ने कहा, ‘‘मैंने मनाली में पहली बार बर्फबारी देखी है. यह एक अद्भुत अनुभव है.''

एक अन्य पर्यटक ने कहा, ‘‘हम कई सालों से यहां आ रहे हैं, बर्फबारी देखने की उम्मीद में कई जगहों का दौरा कर चुके हैं. इस बार हम इसे देख रहे हैं. यह एक सपने के सच होने जैसा है.''

भारी बर्फबारी के कारण 565 सड़कें बंद, बिजली आपूर्ति बाधित

हालांकि हिमाचल में भारी बर्फबारी के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, जनजातीय जिला लाहौल और स्पीति सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 292 सड़कें अवरुद्ध हैं. इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-03 (लेह-मनाली) और राष्ट्रीय राजमार्ग-505 (काजा-ग्राम्फू) शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: लाहौल स्पीति में बर्फबारी का हाल देखिए, सड़कें बंद, बिजली गुल, बसों के पहिए भी जाम

अन्य प्रमुख बंद सड़कों में चंबा में 105 सड़क, ऊना में 70, मंडी में 64, सिरमौर में 20, कुल्लू में नौ, कांगड़ा में चार और सोलन में एक सड़क शामिल हैं.

वहीं बर्फबारी के कारण राज्यभर में बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. प्रभावित 4,797 ट्रांसफार्मर में से 1,856 सोलन में, 901 मंडी में, 682 कुल्लू में, 659 चंबा में, 624 सिरमौर में, 53 लाहौल और स्पीति में, 20 किन्नौर में और दो ऊना में हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है.

मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में कैसे लौटी शीतलहर, कश्मीर और हिमाचल में बिखरा पड़ा है सफेद सबूत

