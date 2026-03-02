महाराष्ट्र: पालघर में ओलियम गैस लीक, 1.5 किलोमीटर तक असर, दहशत में लोग

महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक रासायनिक यूनिट से दोपहर को ओलियम (फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड) गैस का रिसाव हुआ, हालांकि रिसाव से किसी के प्रभावित होने की तत्काल कोई आधिकारिक खबर नहीं है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एमआईडीसी डी-जोन क्षेत्र में स्थित भागेरिया केमिकल्स कंपनी (पूर्व में जेनिथ केमिकल्स के नाम से जानी जाती थी) की इकाई से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसके चलते जिला प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई की.

कर्मचारी भागकर बाहर निकले, आसपास की फैक्ट्रियां खाली कराई गईं

गैस लीक शुरू होते ही कंपनी के कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागने लगे. आसपास की अन्य इकाइयों से भी कामगारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया. कई लोग सड़क पर ही बेहोश होते हुए दिखाई दिए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

दोपहर 2 बजे शुरू हुआ रिसाव, 1.5–2 किमी तक महसूस हुआ असर

जानकारी के अनुसार, गैस लीकेज दोपहर करीब 2 बजे उस टैंक/सिस्टम से शुरू हुआ जिसमें ओलियम भरा था. दरअसल ओलियम हवा के संपर्क में आते ही सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य सल्फर ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसके कारण क्षेत्र में घने धुएं के बादल फैलने लगे. लीक के समय हवा पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही थी, जिससे गैस तेजी से दूर तक पहुंच गई. इसका प्रभाव 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे तक महसूस किया गया.

गैस के संपर्क में आए लोगों में ये लक्षण सामने आए

लाल आंख और तेज जलन

गले में खराश, सूखापन और सांस लेने में मुश्किल

सीने में जलन

मितली और घबराहट जैसी स्थिति

लोगों में दहशत का माहौल

स्थानीय निवासियों और कामगारों में घबराहट का माहौल रहा. खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे और लीकेज बंद करने की कोशिशें की गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर टेंडर, आपदा प्रबंधन टीमें और प्रशासन मौके पर पहुंच गया. ओलियम गैस को रोकने और टैंक को सुरक्षित करने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है.

सावधानी के तौर पर आसपास की फैक्ट्रियों को ऑपरेशन बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं.