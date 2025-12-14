विरार में जीवदानी माता मंदिर के पहाड़ पर लगी भीषण आग, वन संपदा को भारी नुकसान

विरार में स्थित प्रसिद्ध जीवदानी माता मंदिर के पहाड़ पर शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई. इस घटना से मंदिर आने वाले भक्तों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया. आग ने पहाड़ की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है. कई पेड़-पौधे जलकर राख हो गए.

स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा

आग लगने की खबर मिलते ही जीवदानी मंदिर के कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकारी मदद का इंतजार किए बिना खुद ही आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. उनकी त्वरित कार्रवाई से आग पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली. आग लगने के सही कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है.

प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई

राहत की बात यह है कि घटना में किसी भी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. प्रशासन ने तुरंत वन विभाग और अग्निशमन दल को सूचित कर दिया है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

