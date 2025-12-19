विज्ञापन
मौत को छूकर निकले 1000 बाराती! शादी के रिसेप्शन के बीच अचानक लगी भीषण आग

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है. अधिकारियों का कहना है कि वे घटना की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी और वजह से.

ठाणे फायर न्यूज: 'द ब्लू रूफ क्लब' में शादी के दौरान आग, सुरक्षित निकले 1200 मेहमान; बड़ा हादसा टला
ANI

Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) शहर में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. घोड़बंदर रोड (Ghodbunder Road) स्थित ओवला (Ovala) इलाके के फेमस 'द ब्लू रूफ क्लब' (The Blue Roof Club) बैंक्वेट हॉल में शादी के रिसेप्शन के दौरान भीषण आग (Fire) लग गई. गनीमत रही कि समय रहते सुरक्षा कदम उठाए गए और समारोह में मौजूद करीब 1200 मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

रात 11 बजे लगी थी आग

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तडवी के अनुसार, घटना रात करीब 11 बजे 'द ब्लू रूफ क्लब' (The Blue Roof Club) की है. लॉन पर एक केबिन के बाहर रखे मंडप सजावट के सामान में अचानक आग लग गई. उस समय वहां शादी का जश्न चल रहा था और 1000 से 1200 मेहमान मौजूद थे.

आग की लपटें देखते ही मची भगदड़

आग की लपटें उठते ही वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन सतर्कता दिखाते हुए तुरंत सभी मेहमानों को वेन्यू से बाहर निकाला गया. दमकल अधिकारियों ने बताया कि समय रहते की गई निकासी (Evacuation) की वजह से एक बड़ी त्रासदी टल गई और कोई भी घायल नहीं हुआ.

करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद बुझी आग

सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां और रेस्क्यू वाहन मौके पर पहुंचे. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात तक आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, जांच जारी है.

क्या रही आग की वजह?

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
