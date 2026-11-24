एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी का तूफान: सिर्फ 52 गेंदों में ठोका दोहरा शतक, लिस्ट-ए क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त

एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत-ए के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ महज 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक और दोहरे शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दोहा में खेले गए इस मुकाबले में यूएई के 286 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव ने 385 से अधिक के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 53 गेंदों पर 204 रनों (7 चौके, 28 छक्के) की अविश्वसनीय पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत-ए ने 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की. यूएई की तरफ से भारतीय मूल के हरप्रीत सिंह ने 130 रनों की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन वैभव के ऐतिहासिक तूफान के आगे उनकी यह मेहनत पूरी तरह फीकी साबित हुई.

खबर विस्तार से पढ़ें: '53 गेंद, 28 छक्के, 204 रन', तहलका-तहलका, 385 के स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी के दोहरा शतक ने पलट दिया क्रिकेट का इतिहास

पंजाब में 'बड़े भाई' अकाली दल के साथ भाजपा का नया फॉर्मूला: पहले से दोगुनी सीटों पर लड़ने की तैयारी में BJP, 46 सीटों पर दावा

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच 6 साल बाद औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने अकाली दल की एनडीए में वापसी की घोषणा करते हुए साफ किया कि गठबंधन में अकाली दल 'बड़े भाई' की भूमिका में रहेगा और बीजेपी इस बार पहले से दोगुनी यानी 46 सीटों पर लड़ने का दावा पेश करेगी. शाह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पंजाब में नशे की समस्या बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य राज्य से नशा व भ्रष्टाचार खत्म करना और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना है, जिसके लिए चुनाव में बड़े वादे किए जाएंगे

खबर विस्तार से पढ़ें: पंजाब में 'बड़े भाई' के साथ ऐसे होगा सीट बंटवारा... BJP-अकाली दल में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

यूपी में सपा-कांग्रेस में ठनी! कांग्रेस ने मांगीं 130 सीटें तो अखिलेश ने थमा दी 26 की लिस्ट, भड़के इमरान मसूद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का विवाद गहराता जा रहा है, जहां कांग्रेस की 130 सीटों की मांग के जवाब में सपा ने 2022 के आंकड़ों का हवाला देते हुए महज 26 सीटों का प्रस्ताव रख दिया है. सपा की इस रणनीति और बैठक में डेटा एनालिस्ट को शामिल कर दबाव बनाने की कोशिश से कांग्रेस नेता बेहद नाराज हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखा पलटवार करते हुए पूछा कि क्या वे सपा से भीख मांग रहे हैं. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, 130 बनाम 26 सीटों के इस अंकगणित के जरिए सपा असल में कांग्रेस को उसकी जमीनी हकीकत दिखाकर कम से कम सीटों पर समेटने की सोची-समझी रणनीति पर काम कर रही है.

खबर विस्तार से पढ़ें: 130 के जवाब में 26 का 'झटका'! क्या सामाजवादी पार्टी कांग्रेस को जमीनी हकीकत का दे रही संदेश?

यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का 'रूठों को मनाओ' अभियान: कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए मैदान में उतरेंगे 35 बड़े नेता

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने संगठन के भीतर नाराजगी और सुस्ती को दूर करने के लिए एक बड़ा डैमेज कंट्रोल अभियान शुरू किया है. लगातार सत्ता में रहने के कारण कार्यकर्ताओं में आई सुस्ती और कुछ पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से उपजी नाराजगी के जमीनी फीडबैक के बाद, पार्टी ने 35 वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा वार जिम्मेदारी सौंपी है. ये वरिष्ठ नेता मंडल और ब्लॉक स्तर तक जाकर नाराज व पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर करीब दो-दो घंटे उनकी शिकायतें सुनेंगे

खबर विस्तार से पढ़ें: यूपी में रुठे हुए अपनों को मनाएगी भाजपा, 35 सीनियर नेता जमीन पर उतरेंगे; दो-दो घंटे लगेगी चौपाल

बाबा बागेश्वर को पाखंडी कहने के 24 घंटे बाद बदले स्वामी रामदेव के सुर: बोले- 'धीरेंद्र शास्त्री मेरे छोटे भाई जैसे

बाबा बागेश्वर (धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री) को पाखंडी बताने के ठीक एक दिन बाद योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने बयान पर यू-टर्न लेते हुए इस विवाद को शांत करने की कोशिश की है. रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को अपने छोटे भाई और बालक जैसा बताते हुए कहा कि बड़ों का काम गलती पर टोकना और डांटना होता है, जिसे बाबा बागेश्वर ने बड़े दिल से प्यार मानकर स्वीकार किया है. उन्होंने सनातन धर्म को ढोंग, आडंबर और अंधविश्वास से दूर रखने की वकालत करते हुए सभी सनातनियों से आपसी फूट से बचने की अपील की और कहा कि देश व सनातन की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है.

खबर विस्तार से पढ़ें: बाबा बागेश्वर मेरे छोटे भाई और शिष्य जैसे, हमारी डांट को उन्होंने प्यार माना; स्वामी रामदेव का बदला रुख

काशी में उमड़ा आस्था का महासागर: देव दीपावली पर रिकॉर्ड 15 लाख पर्यटक पहुंचे वाराणसी, 11 लाख दीयों से सजे गंगा घाट

उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में मंगलवार शाम देव दीपावली का पर्व बेहद अलौकिक और भव्य तरीके से मनाया गया, जहां गंगा के अस्सी व दशाश्वमेध समेत तमाम घाटों पर 11 लाख से अधिक और पूरी काशी में कुल 21 लाख दीये जलाए गए. इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए दुनिया के 40 देशों के मेहमानों सहित रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक पर्यटक वाराणसी पहुंचे, जिन्होंने घाटों की जगमगाहट के साथ महाआरती, लेजर शो, ड्रोन शो और शानदार आतिशबाजी का आनंद लिया. श्रद्धा, सौंदर्य और आधुनिक तकनीक के इस बेजोड़ संगम ने पूरी काशी को स्वर्ग जैसी सुनहरी रोशनी से सराबोर कर दिया, जिसने भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की वैश्विक तस्वीर पेश की.

धड़ाम हुआ सोने-चांदी का बाजार: अपने रिकॉर्ड हाई से 29% तक टूटे सोने के दाम, चांदी में भी मची बड़ी हलचल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और वैश्विक बाजार में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट (करेक्शन) दर्ज की गई है. साल 2026 की शुरुआत में ऊंचे स्तर पर रहने के बाद, सोना अपने ऑल-टाइम हाई से करीब 29% तक टूटकर ₹1.29 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है, जबकि चांदी की कीमतों में भी अपने शिखर से भारी मुनाफावसूली देखी गई है. इस ऐतिहासिक गिरावट के चलते सोने-चांदी के खरीदारों और निवेशकों को अब रिकॉर्ड स्तरों के मुकाबले बेहद सस्ते दाम पर कीमती धातुएं खरीदने का मौका मिल रहा है.

हमास को इजरायल का एक और बड़ा झटका: गाजा में 'शैडो एंपायर' चलाने वाला इंटरनल सिक्योरिटी चीफ नईम अबू नहाल ढेर

इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने हमास के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख (इंटरनल सिक्योरिटी चीफ) नईम अबू नहाल को मार गिराने का बड़ा दावा किया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज द्वारा किए गए इस आधिकारिक ऐलान के मुताबिक, नईम अबू नहाल ही गाजा के भीतर हमास का पूरा खुफिया नेटवर्क यानी 'शैडो एंपायर' चलाता था, जिसका मारा जाना हमास के आंतरिक कमांड के लिए एक बेहद घातक प्रहार है.

दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट

पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के 29 नवंबर को बेंगलुरु में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर बम धमाके की धमकी मिली है. धारवाड़ पुलिस कमिश्नर को भेजे गए ईमेल में शो के दौरान IED ब्लास्ट करने की चेतावनी दी गई है.धमकी भरे मेल में 'खालिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी लिखा गया है. साथ ही लोगों को बच्चों को शो में न लाने, आईफोन कॉल का जवाब न देने और मेट्रो से सफर से बचने जैसी अजीब चेतावनियां भी दी गई हैं.धमकी के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है. इससे पहले अक्टूबर में मुंबई में दिलजीत के कॉन्सर्ट और अमिताभ बच्चन के घर को भी इसी तरह धमकी मिलने का मामला सामने आया था.

खबर को विस्तार से पढ़ें: दिलजीत के शो पर मंडराया खतरा, बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले बम धमाके की धमकी, ईमेल में लिखा 'खालिस्तान जिंदाबाद'

न ज्यादा स्क्रीन्स की होड़, न बड़ी ओपनिंग की चिंता! 1700-2000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी सूरज बड़जात्या की ‘ये प्रेम मोल लिया'

राजश्री प्रोडक्शंस की नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को रिलीज हो रही है. इस मौके पर सूरज बड़जात्या ने बताया कि फिल्म को करीब 1700-2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हर फिल्म की अपनी जरूरत और अपना दर्शक वर्ग होता है. उन्होंने कहा कि राजश्री स्क्रीन्स की संख्या बढ़ाने की अंधी दौड़ में नहीं पड़ता. उनका फोकस फैमिली ऑडियंस तक फिल्म की सही पहुंच और बेहतर सिनेमाघर अनुभव देने पर रहता है, ताकि दर्शकों को अपनी टिकट का पूरा मूल्य मिले. राजश्री की यह रणनीति नई नहीं है. 'चितचोर', 'हम आपके हैं कौन', 'ऊंचाई' और 'हम चार' जैसी फिल्मों में भी प्रोडक्शन हाउस ने नियंत्रित रिलीज का फॉर्मूला अपनाया था.

