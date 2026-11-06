आज की टॉप 10 खबरें: दिल्ली प्रदूषण, OBC आरक्षण से लेकर लश्कर की साजिश तक सब एक नजर में

दिल्ली-एनसीआर के जहरीले धुएं पर SC नाराज, कहा- सिर्फ बैठकें नहीं, जमीन पर असर दिखे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या पर सख्त रुख अपनाया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों से पूछा कि हर साल एक जैसी स्थिति बनने के बावजूद ठोस और स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है. CJI ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे क्षेत्र की समस्या है और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से इसका हल नहीं निकलेगा. कोर्ट ने पराली जलाने पर प्रभावी कार्रवाई, समन्वित प्रयास और जमीनी स्तर पर नतीजे दिखाने पर जोर दिया. साथ ही साफ किया कि लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता.

विस्तार से पढ़ें: अमीरों की गाड़ियां.. किसानों पर दोष मत मढ़िए.. दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

OBC आरक्षण नियमों पर SC की मुहर, क्रीमी लेयर को लेकर स्थिति हुई साफ

सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर से जुड़े नियमों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर निर्धारण के लिए माता-पिता की आय और सेवा श्रेणी से जुड़े प्रावधानों को तय नियमों के अनुसार ही लागू किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि केवल वेतन को हर स्थिति में आय की गणना का आधार नहीं माना जा सकता और इस विषय में केंद्र सरकार के निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन जरूरी है. फैसले में क्रीमी लेयर की अवधारणा के मूल उद्देश्य, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने, पर जोर दिया गया. यह निर्णय OBC आरक्षण का लाभ लेने वाले लाखों छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है.

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26/11 जैसी साजिश का खतरा? कराची के पास समुद्री लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा लश्कर

पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समुद्री युद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक कराची के पास स्थित चार्ना द्वीप क्षेत्र में आतंकियों को समुद्र के रास्ते घुसपैठ, हथियार संचालन और कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है. यह इलाका पहले भी सैन्य अभ्यासों के लिए इस्तेमाल होता रहा है. खुफिया जानकारी से संकेत मिला है कि संगठन अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. रिपोर्ट में 26/11 जैसे समुद्री रास्ते से किए गए आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया गया है, जिसके कारण इस तरह की गतिविधियों को गंभीर सुरक्षा चुनौती माना जा रहा है.

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E20 की जगह E31! पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलने पर मचा हड़कंप

देश में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को बढ़ावा देने की नीति के बीच कर्नाटक सरकार की जांच में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल सैंपल में एथेनॉल की मात्रा करीब 31% (E31) पाई गई, जो निर्धारित स्तर से काफी अधिक है. रिपोर्ट के बाद ईंधन की गुणवत्ता और वाहनों पर इसके संभावित असर को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मामले को लेकर संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा गया है और जांच जारी है. विशेषज्ञों का मानना है कि एथेनॉल की अधिक मात्रा कुछ वाहनों के इंजन और फ्यूल सिस्टम पर असर डाल सकती है.

विस्तार से पढ़ें: पेट्रोल में 20% नहीं, 31.2% इथेनॉल! कर्नाटक सरकार की जांच में बड़ा दावा, 7 जिलों में 63 सैंपल फेल

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के प्रथम दृष्टया आकलन, खासकर ईमेल और मैसेज, को देखने के बाद सजा पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता. अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत राहत देने के पक्ष में नहीं हैं. फैसले के बाद तरुण तेजपाल को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है और उन्हें जेल में ही रहना होगा.

NC में बगावत की चर्चा पर फारूक अब्दुल्ला ने तोड़ी चुप्पी, कहा- कहीं नहीं जा रहे विधायक

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर असंतोष और संभावित टूट की चर्चाओं के बीच पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और उसके टूटने की अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. फारूक अब्दुल्ला ने नाराज बताए जा रहे विधायकों की चिंताओं को भी गंभीरता से लेने का भरोसा दिया और कहा कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से निकाला जाएगा. उनके बयान को पार्टी के भीतर बढ़ रही अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. जम्मू-कश्मीर की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच NC नेतृत्व संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देने में जुटा है.

सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज बिक्री पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉनवेज भोजन की तैयारी, बिक्री और स्टोरेज पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि इस मामले में संतुलन बनाए रखना जरूरी है और फिलहाल अंतरिम आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से अपील पर दो महीने के भीतर अंतिम फैसला करने का अनुरोध किया. सुनवाई के दौरान रेस्तरां मालिकों ने दलील दी कि प्रतिबंध से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है और खानपान व्यक्ति की निजी पसंद का विषय है.वहीं गुजरात सरकार ने तर्क दिया कि मंदिर क्षेत्र में नॉनवेज बिक्री से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.

भारत में Satcom की दौड़ तेज, Starlink समेत Jio और OneWeb को भी लाइसेंस, स्पेक्ट्रम आवंटन पर फैसला बाकी

सैटकॉम सेवाओं और Starlink को लेकर सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि स्पेक्ट्रम आवंटन और उसकी कीमत तय करने पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. सरकार का कहना है कि भारत में हर खिलाड़ी का स्वागत है और ग्राहक खुद कीमत, गुणवत्ता तथा सेवा के आधार पर तय करेगा कि उसे कौन-सी कंपनी बेहतर लगती है. वर्तमान में Jio, OneWeb और Starlink तीनों को लाइसेंस मिल चुका है. Starlink ने सबसे बाद में आवेदन किया था और अनुपालन संबंधी दस्तावेज भी सबसे आखिर में जमा किए. सरकार ने कहा कि तीनों कंपनियों को अपनी तकनीकी क्षमता प्रदर्शित करने और सुरक्षा संबंधी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी.

Team India को मिला नया पेसर? 10 ओवर, 4 मेडन, 3 विकेट का बनाया रिकॉर्ड

अंडर-19 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ भारत की जीत के दौरान युवा तेज गेंदबाज ईशान सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट झटके. उनकी सटीक लाइन-लेंथ और धारदार गेंदबाजी ने नेपाल की बल्लेबाजी को शुरुआती झटके दिए. इस प्रदर्शन के बाद क्रिकेट प्रशंसकों के बीच ईशान सूद को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. युवा पेसर को भारतीय क्रिकेट के उभरते प्रतिभाशाली गेंदबाजों में गिना जा रहा है और उनकी गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं व फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. U-19 एशिया कप में उनका यह प्रदर्शन भारत के लिए भविष्य की एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के विनर बने शहजाद पूनावाला, 35 लाख रुपये का जीता खिताब

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का खिताब शहजाद पूनावाला ने अपने नाम कर लिया है. ग्रैंड फिनाले में उन्होंने अन्य फाइनलिस्टों को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी और 35 लाख रुपये की पुरस्कार राशि जीती. शो के दौरान उनकी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और प्रतियोगियों के बीच पकड़ को दर्शकों ने काफी पसंद किया. वहीं टीवी अभिनेत्री प्रियंका चहर चौधरी फर्स्ट रनर-अप रहीं. फिनाले के बाद सोशल मीडिया पर शहजाद के समर्थकों और प्रशंसकों ने उनकी जीत का जमकर जश्न मनाया.