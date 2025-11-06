विज्ञापन
इस बार संयुक्त सचिव पद पर छात्र राजद से रवि राज चुनावी मैदान में हैं. रविराज कहते हैं कि बिहार चुनाव का असर जेएनयू कैंपस में भी है. हालांकि इस बार रविराज का चुनाव प्रचार करने बहुत से छात्र नेता नहीं आ पाए.

बिहार में साथ पर JNU चुनाव में अलग, NSUI के खिलाफ राजद का लालटेन
  • जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में वाम दल और ABVP के बीच कड़ी टक्कर चल रही है.
  • छात्र राजद और NSUI वैचारिक रूप से एक साथ हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अलग-अलग उम्मीदवार उतारे हैं.
  • छात्र राजद के रवि राज संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक उन्हें 684 वोट मिल चुके हैं.
JNU छात्रसंघ चुनाव परिणाम के लिए वोटों की गिनती चल रही है. गिनती में वाम दल और ABVP के बीच चल रहा कांटे का मुक़ाबला है. मगर सबसे दिलचस्प ये है कि कांग्रेस और राजद का छात्रविंग आमने-सामने हैं. यहां NSUI के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विकास बताते हैं कि छात्र राजद भी छात्रों के मामलों पर एक जैसा विचार रखती है. वो कहते हैं कि कैंपस में लेफ्ट और राइट विंग के खिलाफ वैचारिक तौर पर हम साथ रहते हैं. मगर चुनाव अलग लड़ रहे हैं.

छात्र राजद संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़ रहा है. उसका NSUI से गठबंधन नहीं हुआ. मतलब कि वैचारिक तौर पर तो NSUI और छात्र राजद साथ हैं, लेकिन छात्रसंघ चुनाव में वो अलग-अलग लड़ रहे हैं. छात्र राजद की तरफ से पहले उम्मीदवार के तौर पर जयंत जिग्याशु ने 2018 में चुनाव लड़ा था.

संयुक्त सचिव पद पर छात्र राजद उम्मीदवार

इस बार संयुक्त सचिव पद पर छात्र राजद से रवि राज चुनावी मैदान में हैं. रविराज कहते हैं कि बिहार चुनाव का असर जेएनयू कैंपस में भी है. हालांकि इस बार रविराज का चुनाव प्रचार करने बहुत से छात्र नेता नहीं आ पाए, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा था. रविराज कहते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा वोट अब तक छात्र राजद को मिला है. अभी तक उनको 684 मत मिल चुका है.

1,000 वोटों की गिनती अब बस बची है. JNU छात्रसंघ चुनाव में दो पदों पर वाम दल और दो पर ABVP की लीड है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर वाम दल और महासचिव और संयुक्त सचिव पर ABVP की बढ़त जारी है. पिछली बार एक पद पर ही ABVP ने जीत हासिल की थी. JNU छात्रसंघ चुनाव में EVM मशीन का इस्तेमाल नहीं होता. बैलेट पेपर की गणना जारी है और कुछ ही घंटे में परिणाम आ सकता है. 

