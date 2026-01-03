विज्ञापन
10 minutes ago
नई दिल्ली:

नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम बढ़ने लगा है. कई जगहों पर शीतलहर ने हालात और खराब कर दिए हैं और ऊपर से कोहरे ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है. माघ मेला के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग की परत छाई हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 02 से 04 जनवरी 2026 तक न्यू अंडमान के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, श्री विजय पुरम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, एडमिरल डी.के. जोशी, CSANI, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के DGP, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और PRI सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज के साथ-

Today Breaking News Updates-

Jan 03, 2026 08:53 (IST)
धर्मशाला सरकारी डिग्री कॉलेज आत्महत्या केस में फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाने का फैसला

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज में हुई दुखद आत्महत्या का गंभीर संज्ञान लिया है. एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया गया है. UGC भरोसा दिलाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, छात्रों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है.

Jan 03, 2026 08:51 (IST)
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और पीएम मोदी ने रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

भारत की प्रारंभिक महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रानी वेलु नचियार की जयंती के अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने अच्छे शासन और सांस्कृतिक गर्व के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महिलाओं की ताकत और नेतृत्व की एक अमर प्रतीक वीरामंगई रानी वेलु नचियार की जयंती पर मैं भारत की प्रारंभिक महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं."

Jan 03, 2026 08:17 (IST)
माघ मेला के पहले दिन पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं.

