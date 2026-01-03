नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम बढ़ने लगा है. कई जगहों पर शीतलहर ने हालात और खराब कर दिए हैं और ऊपर से कोहरे ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है. माघ मेला के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग की परत छाई हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 02 से 04 जनवरी 2026 तक न्यू अंडमान के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, श्री विजय पुरम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, एडमिरल डी.के. जोशी, CSANI, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के DGP, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और PRI सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज के साथ-

