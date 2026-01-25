उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी कोहरे और खराब मौसम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. खासतौर पर रेल यातायात पर इसका काफी असर देखने को मिला है. कोहरे के कारण अब तक 8 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, वहीं कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, 91 ट्रेनें समय से लेट चल रहीं है.
ये प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं लेट
22437 प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट लेट
12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे 21 मिनट लेट
15565 वैशाली एक्सप्रेस 3 घंटे 24 मिनट लेट
12571 आंनद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस एक घंटा 38 मिनट लेट
इन प्रमुख ट्रेनों को किया डायवर्ट
19027 जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है.
22452 बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है.
Breaking News Live Update:
कोहरे के कारण 91 ट्रेनें लेट, कई डायवर्ट
उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी कोहरे और खराब मौसम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. खासतौर पर रेल यातायात पर इसका काफी असर देखने को मिला है. कोहरे के कारण अब तक 8 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, वहीं कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, 91 ट्रेनें समय से लेट चल रहीं है.
ये प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं लेट
22437 प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट लेट
12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे 21 मिनट लेट
15565 वैशाली एक्सप्रेस 3 घंटे 24 मिनट लेट
12571 आंनद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस एक घंटा 38 मिनट लेट
इन प्रमुख ट्रेनों को किया डायवर्ट
19027 जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है.
22452 बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दी शुभकामनाएं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे संविधान ने प्रत्येक मतदाता को समान शक्ति दी है और वोट का अधिकार हमारे राष्ट्र को सही दिशा दिखा सकता है. हमारी मतदान प्रणाली की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है कि कोई भी बाहरी कारक इसे दूषित न कर सके. आज के दिन हम अपने वोटों की शक्ति का उपयोग करके एक विकसित और शक्तिशाली भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराएं.
Union Home Minister Amit Shah tweets, "Warm greetings to all our citizens on ‘National Voters Day’. This day reminds us that our constitution has given every voter equal power, and the right vote can show our nation the right direction. It is our moral responsibility to… pic.twitter.com/gTlSFz6Q6v— ANI (@ANI) January 25, 2026
दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई में सुधार, GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटाया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई में सुधार के मद्देनजर GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटाया गया है.
#WATCH | Delhi | Commission for Air Quality Management (CAQM) revoked Stage 3 of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi-NCR, as air quality improves.— ANI (@ANI) January 25, 2026
Drone visuals from Mayur Vihar shot at 7:15 am. pic.twitter.com/zsbXtO2peu
सूर्य आरती का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात: ओडिशा डिप्टी सीएम
ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा कोणार्क के चंद्रभागा में माघ सप्तमी के अवसर पर उत्सव में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के बीच यहां उपस्थित होना, इस पवित्र सरोवर में स्नान करना और सूर्य आरती का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ ही इस क्षण के महत्व को दर्शाती है. आगे चलकर हम इस आयोजन के लिए व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे. हम इस पर अधिक ध्यान देंगे और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे ताकि दुनिया भर से लोग यहां आकर इस पवित्र स्नान का आनंद ले सकें.
#WATCH | Puri, Odisha: Deputy Chief Minister Pravati Parida says, "It is a great privilege for me to be here among millions of devotees, to take a dip in this sacred pond... and to be a part of the Surya Aarti... I feel that the crowd of millions of devotees itself shows how… https://t.co/ZE8wN49KRT pic.twitter.com/Byr17kHkzr— ANI (@ANI) January 25, 2026
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली एनसीआर में कड़ी सुरक्षा
#WATCH | Delhi | Security checks underway across Delhi NCR ahead of Republic Day. Visuals from Chanakyapuri. pic.twitter.com/OwxnDHLU96— ANI (@ANI) January 24, 2026