विज्ञापन
विशेष लिंक
2 minutes ago

उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी कोहरे और खराब मौसम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. खासतौर पर रेल यातायात पर इसका काफी असर देखने को मिला है. कोहरे के कारण अब तक 8 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, वहीं कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, 91 ट्रेनें समय से लेट चल रहीं है.  

ये प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं लेट 

22437 प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट लेट 
12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे 21 मिनट लेट 
15565 वैशाली एक्सप्रेस 3 घंटे 24 मिनट लेट 
12571 आंनद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस एक घंटा 38 मिनट लेट 

इन प्रमुख ट्रेनों को किया डायवर्ट 

19027 जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है. 
22452 बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है. 
 

Breaking News Live Update:

Jan 25, 2026 09:28 (IST)
Link Copied
Share

कोहरे के कारण 91 ट्रेनें लेट, कई डायवर्ट

उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी कोहरे और खराब मौसम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. खासतौर पर रेल यातायात पर इसका काफी असर देखने को मिला है. कोहरे के कारण अब तक 8 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, वहीं कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, 91 ट्रेनें समय से लेट चल रहीं है.  

ये प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं लेट 

22437 प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट लेट 

12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे 21 मिनट लेट 

15565 वैशाली एक्सप्रेस 3 घंटे 24 मिनट लेट 

12571 आंनद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस एक घंटा 38 मिनट लेट 

इन प्रमुख ट्रेनों को किया डायवर्ट 

19027 जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है. 

22452 बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है. 

Jan 25, 2026 08:11 (IST)
Link Copied
Share

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दी शुभकामनाएं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे संविधान ने प्रत्येक मतदाता को समान शक्ति दी है और वोट का अधिकार हमारे राष्ट्र को सही दिशा दिखा सकता है. हमारी मतदान प्रणाली की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है कि कोई भी बाहरी कारक इसे दूषित न कर सके. आज के दिन हम अपने वोटों की शक्ति का उपयोग करके एक विकसित और शक्तिशाली भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराएं. 

Jan 25, 2026 08:08 (IST)
Link Copied
Share

दिल्‍ली-एनसीआर में एक्‍यूआई में सुधार, GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटाया

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में एक्‍यूआई में सुधार के मद्देनजर GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटाया गया है. 

Jan 25, 2026 08:04 (IST)
Link Copied
Share

सूर्य आरती का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात: ओडिशा डिप्‍टी सीएम

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा कोणार्क के चंद्रभागा में माघ सप्तमी के अवसर पर उत्सव में शामिल हुईं. उन्‍होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के बीच यहां उपस्थित होना, इस पवित्र सरोवर में स्नान करना और सूर्य आरती का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ ही इस क्षण के महत्व को दर्शाती है. आगे चलकर हम इस आयोजन के लिए व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे. हम इस पर अधिक ध्यान देंगे और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे ताकि दुनिया भर से लोग यहां आकर इस पवित्र स्नान का आनंद ले सकें. 

Jan 25, 2026 06:50 (IST)
Link Copied
Share

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली एनसीआर में कड़ी सुरक्षा

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Breaking News, Breaking Live, News Update
Get App for Better Experience
Install Now