उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी कोहरे और खराब मौसम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. खासतौर पर रेल यातायात पर इसका काफी असर देखने को मिला है. कोहरे के कारण अब तक 8 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, वहीं कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, 91 ट्रेनें समय से लेट चल रहीं है.

ये प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं लेट

22437 प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट लेट

12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे 21 मिनट लेट

15565 वैशाली एक्सप्रेस 3 घंटे 24 मिनट लेट

12571 आंनद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस एक घंटा 38 मिनट लेट

इन प्रमुख ट्रेनों को किया डायवर्ट

19027 जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है.

22452 बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया है.