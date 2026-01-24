विज्ञापन
32 minutes ago
नई दिल्‍ली:

अभिनेता कमाल आर खान को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें आज पुलिस हिरासत के लिए अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कमाल आर खान का बयान दर्ज कर लिया गया है. इस दौरान खान ने स्वीकार किया है कि गोली उनकी अपनी बंदूक से चलाई गई थी. उनका दावा है कि यह लाइसेंसी बंदूक है. पुलिस इस दावे की पुष्टि कर रही है. ओशिवारा पुलिस ने बंदूक जब्त कर ली है और इस मामले में कागजी कार्रवाई जारी है. 

Jan 24, 2026 08:17 (IST)
जम्‍मू-कश्‍मीर के राजौरी जिले में भारी हिमापात, कई सड़कें बंद

जम्मू-कश्मीर: राजौरी जिले के पहाड़ी क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में स्थित पीर पंजाल क्षेत्र में भारी हिमपात दर्ज किया गया है. भारी हिमपात के कारण कई सड़कें बंद हैं. 

Jan 24, 2026 08:04 (IST)
ओशिवारा गोलीबारी मामला: अभिनेता केआरके गिरफ्तार

Jan 24, 2026 07:31 (IST)
ओडिशा का पुरी शहर घने कोहरे की चपेट में

ओडिशा का पुरी शहर आज सुबह घने कोहरे की चपेट में है. पुरी से सामने आए दृश्‍यों में श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास का इलाका घने कोहरे से लिपटा नजर आया. 

