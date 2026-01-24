अभिनेता कमाल आर खान को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें आज पुलिस हिरासत के लिए अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कमाल आर खान का बयान दर्ज कर लिया गया है. इस दौरान खान ने स्वीकार किया है कि गोली उनकी अपनी बंदूक से चलाई गई थी. उनका दावा है कि यह लाइसेंसी बंदूक है. पुलिस इस दावे की पुष्टि कर रही है. ओशिवारा पुलिस ने बंदूक जब्त कर ली है और इस मामले में कागजी कार्रवाई जारी है.