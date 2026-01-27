आज का दिन देश की सियासत, अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था- तीनों के लिहाज़ से बेहद अहम साबित हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिसे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने 'मदर ऑफ ऑल डील्स' करार दिया है. इस डील से न सिर्फ व्यापारिक रिश्ते, बल्कि वैश्विक जियो-पॉलिटिक्स की दिशा भी प्रभावित हो सकती है.
वहीं देश के भीतर मंगलवार 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 5-डे वर्क वीक की मांग को लेकर बुलाई गई इस हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.
इसी बीच प्रशासनिक हलकों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. यूजीसी नियमों में बदलाव को लेकर दिया गया उनका इस्तीफा सियासी और सामाजिक बहस को और तेज़ कर रहा है.
उधर क्राइम फ्रंट पर भी बड़ी कार्रवाई सामने आई है. कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती का साफ संदेश दिया है.
देश-दुनिया की इन तमाम बड़ी खबरों पर पल-पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इस लाइव ब्लॉग के साथ.
कानपुर देहात में 500 रुपये के विवाद में शिक्षक ने छात्र की गला काटकर हत्या की
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 500 रुपये के विवाद में एक शिक्षक ने 17 वर्षीय छात्र की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र की है. मृतक छात्र की पहचान सौरभ पाल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने सौरभ को मिलने के लिए बुलाया था, जहां विवाद के दौरान उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया.
बहन के साथ झिंझक में रहता था छात्र
अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) राजेश पांडे ने बताया कि सौरभ पाल झिंझक में अपनी बहन के साथ रहता था. रविवार शाम किसी ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया.
अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम
हमले में सौरभ के गले पर गंभीर चोटें आईं. परिजन उसे तत्काल झिंझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि, मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी शिक्षक की तलाश में छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि परिजनों का रो‑रोकर बुरा हाल है.
पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.