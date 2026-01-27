उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 500 रुपये के विवाद में एक शिक्षक ने 17 वर्षीय छात्र की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र की है. मृतक छात्र की पहचान सौरभ पाल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने सौरभ को मिलने के लिए बुलाया था, जहां विवाद के दौरान उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया.

बहन के साथ झिंझक में रहता था छात्र

अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) राजेश पांडे ने बताया कि सौरभ पाल झिंझक में अपनी बहन के साथ रहता था. रविवार शाम किसी ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

हमले में सौरभ के गले पर गंभीर चोटें आईं. परिजन उसे तत्काल झिंझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि, मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी शिक्षक की तलाश में छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि परिजनों का रो‑रोकर बुरा हाल है.

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.