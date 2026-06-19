राम मंदिर चढ़ावा चोरी में टिन्नू यादव से आज फिर पूछताछ, सोना, जमीन और दस्तावेज समेत सब पर नजर

- राम मंदिर चढ़ावे के गबन मामले की जांच में SIT टीम राम शंकर यादव से फिर पूछताछ करेगी
- मंदिर में चढ़ाए गए सोने-चांदी के गहनों से जुड़े दस्तावेजों और आरोपी की जमीन के रिकॉर्ड की भी जांच होगी
- SIT टीम मंदिर में मिले गहनों की वास्तविक मात्रा और कागजी रिकॉर्ड के बीच अंतर को लेकर गबन की राशि तय करेगी
राम मंदिर चढ़ावा के गबन के मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए, तीन सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) शुक्रवार को राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से फिर पूछताछ करेगी. साथ ही, जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें मंदिर में चढ़ाए गए सोने-चांदी से जुड़े दस्तावेजों की जांच और आरोपी की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स की पड़ताल शामिल होगी.
अब तक एक दर्जन लोगों से हुई पूछताछ
राम शंकर यादव राम मंदिर में फंड के कथित गबन के मामले में मुख्य संदिग्धों में से एक है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक आलीशान घर बनाने के लिए मंदिर के फंड से 50 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया. राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ उनके कथित संबंधों ने इस विवाद को और हवा दे दी है. SIT की टीम शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन अपनी जांच जारी रखते हुए यादव से पूछताछ करेगी और अब तक उनसे मिले दस्तावेजों के आधार पर उनके बयानों की सच्चाई की जांच भी करेगी. अब तक, SIT ने मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले में एक दर्जन अहम लोगों और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की है.
मंदिर में चढ़ाए गए गहनों और आभूषणों समेत 'चढ़ावे' के लिखित रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की जा रही है. SIT टीम मंदिर में मिले गहनों और चढ़ावे की असल मात्रा और उनसे जुड़े कागजी रिकॉर्ड के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
सोने और गहनों के रूप में दिए गए दान और मंदिर प्रशासन के पास उनके रिकॉर्ड के बीच के अंतर के आधार पर, SIT कथित कमियों और अनियमितताओं के बारे में निष्कर्ष निकालेगी कि आखिर गबन कितने रुपये का हुआ है और क्या-क्या चोरी हुआ है.
कैसे पता चला दान की हो रही चोरी
अयोध्या के मशहूर राम जन्मभूमि मंदिर में दान में मिली चीजों के गायब होने की विस्तृत जांच के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन सदस्यों वाली SIT टीम बनाई थी.
यह विवाद सबसे पहले 'चढ़ावे' के कलेक्शन में गड़बड़ी की स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से शुरू हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करोड़ों रुपये के बिना हिसाब-किताब वाले दान की चोरी का दावा करने और मामले की न्यायिक जांच की मांग करने के बाद इसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा. SIT के गठन ने मंदिर के फंड के गलत इस्तेमाल के आरोपों को और बल दिया.
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