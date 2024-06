जिम कॉर्बेट पार्क में टाइगर ने पर्यटकों पर किया हमला, रोंगटे खड़े कर देगा ये VIDEO

उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क (Jim Corbett Park) जंगल सफारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. हजारों की संख्या में हर साल पर्यटक यहां पहुंचते हैं. हालांकि बढ़ते पर्यटन के बीच जंगली जानवर भी कई बार असहज हो जाते हैं. जिम कॉर्बेट पार्क का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक टाइगर जंगल में घूमने आए पर्यटकों पर हमला कर देता है. हालांकि लोगों द्वारा चीखने पर वो वापस भाग जाता है.

आईएफएस अधिकारी पराग मधुकर धकाते ने शेयर किया वीडियो

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के विशेष सचिव डॉ. पीएम धकाते ने एक 12 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बाघ घात लगाकर पर्यटकों की गाड़ी पर हमला करता है. वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है. इस बीच लोग आवाज लगाते हैं जिससे डर कर वो वापस भाग जाता है.

Wildlife tourism, while a valuable source for many communities, requires proper regulation. Maintaining safe distances and respecting animal habitats are crucial for ethical wildlife tourism. A responsible approach ensures the well-being of both animals and the sustainability of…