दिल्ली से बिना इमिग्रेशन जांच के 3 इटली नागरिक अपने देश चले गए, चूक से हड़कंप, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस

तीन इटैलियन नागरिक जरूरी इमिग्रेशन क्लीयरेंस के बिना दिल्ली से म्यूनिख के लिए रवाना हो गए, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के पैसेंजर-हैंडलिंग सिस्टम में एक बड़ी चूक सामने आई है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. यह घटना 4 सितंबर की सुबह हुई, जब तीनों यात्री अमृतसर से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1115 से रात करीब 12:50 बजे दिल्ली पहुंचे. इसके लगभग एक घंटे बाद, रात करीब 1:45 बजे, वे म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट LH-763 में सवार हुए. हालांकि, भारत से रवाना होने से पहले यात्री इमिग्रेशन प्रक्रिया से नहीं गुजरे.

यात्रियों ने इमिग्रेशन प्रक्रिया को कैसे पार किया?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोटिस के अनुसार, तीनों यात्री एयर इंडिया की 'हब-एंड-स्पोक' व्यवस्था के तहत यात्रा कर रहे थे, जिसमें छोटे एयरपोर्ट से यात्रियों को एक बड़े हब तक ले जाया जाता है और वहां से वे इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हैं. इस मामले में, यात्रियों ने अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा की और उन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट के लिए "D" या डोमेस्टिक (घरेलू) बोर्डिंग पास जारी किए गए. अमृतसर में ही उन्हें म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट के लिए भी बोर्डिंग पास जारी कर दिए गए थे.

मंत्रालय ने अतिरिक्त बोर्डिंग पास जारी करने पर सवाल उठाए हैं. मंत्रालय का कहना है कि एयर इंडिया की SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) में बोर्डिंग पास की केवल दो कैटेगरी हैं-डोमेस्टिक यात्रियों के लिए "D" और इंटरनेशनल यात्रियों के लिए "I"—और इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया का इसमें कोई प्रावधान नहीं है.

दिल्ली पहुंचने पर यात्रियों की पहचान इंटरनेशनल यात्रियों के तौर पर की जानी चाहिए थी और उन्हें डोमेस्टिक यात्रियों के रास्ते से हटाकर इमिग्रेशन के लिए भेजा जाना चाहिए था. इसके बजाय, मंत्रालय के अनुसार, उन्हें गेट 39 से 'इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया' ले जाया गया. वहां से, वे डिपार्चर एरिया (रवानगी क्षेत्र) की ओर बढ़े और इमिग्रेशन चेकपॉइंट पर जाए बिना ही लुफ्थांसा की उड़ान में सवार हो गए.

कथित तौर पर SOP के पांच नियमों का उल्लंघन हुआ

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस घटना के संबंध में एयर इंडिया के 'डोमेस्टिक-इंटरनेशनल (DI) ऑपरेशन्स SOP' के पांच नियमों की ओर ध्यान दिलाया है. पहला नियम बोर्डिंग पास की तय व्यवस्था से जुड़ा है, जिसके तहत केवल D और I कैटेगरी के पास ही जारी किए जाने चाहिए.

दूसरा नियम कहता है कि विमान से उतरने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अलग-अलग किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि इन तीन यात्रियों के मामले में ऐसा अलगाव नहीं किया गया.

तीसरा नियम कहता है कि केवल I-कैटेगरी के बोर्डिंग पास वाले यात्रियों को ही 'इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर डेस्क' तक जाने की अनुमति दी जानी चाहिए. मंत्रालय ने सवाल उठाया है कि जिन तीन यात्रियों के पास अपनी घरेलू यात्रा के लिए D-कैटेगरी के बोर्डिंग पास थे, उन्हें उस क्षेत्र तक कैसे पहुंचने दिया गया.

बाकी दो नियम एयर इंडिया की उस जरूरत से जुड़े हैं, जिसके तहत उसे 'हब और स्पोक' एयरपोर्ट्स पर चौबीसों घंटे एक नोडल अधिकारी और मॉनिटरिंग टीम तैनात रखनी होती है. उनकी भूमिका में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि यात्री जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना किसी गलत रास्ते से अंतरराष्ट्रीय रवानगी प्रक्रिया में प्रवेश न करें.

मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में मॉनिटरिंग सिस्टम नाकाम रहा.

मंत्रालय द्वारा उठाए गए सवाल

'शो-कॉज़ नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) में एयर इंडिया से घटना के कई पहलुओं पर विस्तृत जवाब मांगा गया है. सवाल यह भी है कि D-कैटेगरी के बोर्डिंग पास वाले यात्री 'इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया' में कैसे पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने पर उन्हें घरेलू यात्रियों से अलग क्यों नहीं किया गया.

मंत्रालय ने इस बात का भी जवाब मांगा है कि यात्रियों को अमृतसर में ही उनकी आगे की लुफ्थांसा (Lufthansa) फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास क्यों जारी किए गए. साथ ही, मंत्रालय ने एयर इंडिया से कहा है कि वह यात्रियों को संभालने और उन्हें ट्रांसफर करने में शामिल अपने कर्मचारियों और SATS स्टाफ़ की भूमिका के बारे में साफ-साफ बताए.

इसके अलावा, मंत्रालय ने घटना के समय नियुक्त नोडल ऑफ़िसर और मॉनिटरिंग टीम की मौजूदगी और उनके कामों के बारे में भी जानकारी मांगी है. इसमें यह भी पूछा गया है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का जरूरी मिलान (reconciliation) तुरंत क्यों नहीं किया गया.

मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या यात्रियों से जुड़े 'जनरल डिक्लेरेशन', 'पैसेंजर मैनिफेस्ट' और API-PNR डेटा को समय पर इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ शेयर किया गया था और क्या इन रिकॉर्ड्स में उनकी स्थिति सही-सही दिखाई गई थी.

मुख्य चिंता यह है कि घरेलू यात्री के तौर पर दर्ज तीन यात्री, जरूरी इमिग्रेशन जांच से गुजरे बिना अंतरराष्ट्रीय फ़्लाइट तक कैसे पहुंच गए और उसमें कैसे सवार हो गए.

मैनुअल मिलान के दौरान गड़बड़ी का पता चला

मंत्रालय ने यह भी सवाल किया है कि यात्रियों के रवाना होने से पहले तय जांच-पड़ताल में इस गड़बड़ी का पता क्यों नहीं चला. नोटिस के अनुसार, इस चूक का पता बाद में मैनुअल मिलान के दौरान चला. इसलिए, यह घटना न केवल अलग-अलग कर्मचारियों के व्यवहार पर सवाल उठाती है, बल्कि उन सिस्टम की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करती है जिन्हें यात्रियों को इमिग्रेशन मंजूरी के बिना घरेलू अराइवल स्ट्रीम से अंतरराष्ट्रीय डिपार्चर एरिया में जाने से रोकने के लिए बनाया गया था.

एयर इंडिया से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया से जवाब मांगा है कि तय SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का पालन न करने और जरूरी सावधानी न बरतने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. एयरलाइन के पास नोटिस मिलने के सात दिन के अंदर अपना जवाब देने का समय है. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर एयर इंडिया तय समय में जवाब नहीं देती है, तो यह माना जाएगा कि उसके पास कोई सफाई नहीं है. इसके बाद, उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रशासनिक और रेगुलेटरी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.

हब-एंड-स्पोक मॉडल क्या है?

हब-एंड-स्पोक मॉडल में, छोटे एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को एक बड़े एयरपोर्ट के ज़रिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन (अंतरराष्ट्रीय गंतव्य) से जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए, अमृतसर से म्यूनिख जाने वाला कोई यात्री पहले दिल्ली के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकता है और फिर दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ सकता है. हालांकि, हब एयरपोर्ट पर, डोमेस्टिक फ़्लाइट से आने वाले लेकिन आगे की इंटरनेशनल बुकिंग वाले यात्रियों की सही पहचान करना और उन्हें तय प्रक्रिया से गुज़ारना ज़रूरी है. भारत से बाहर जाने से पहले उन्हें इमिग्रेशन क्लीयरेंस से गुजरना होता है. दिल्ली एयरपोर्ट की घटना में, तीन इटैलियन नागरिकों को इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भेज दिया गया और वे इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही म्यूनिख जाने वाली फ़्लाइट में सवार हो गए.

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