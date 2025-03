कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं

Kamakhya Express Derailed: बेंगलुरु से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन संख्या12551 कामाख्या एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया है. कटक स्टेशन छोड़ने के बाद मंगोली स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसके 11 डिब्बे पटरी से उतर गए. जानकारी के मुताबिक ट्रेन की B9 से B14 तक की बोगियां पटरी से उतर गईं हैं. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे में घायल कुछ लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया है. रेलवे से मिली की जानकारी के अनुसार, यह घटना खुर्दा डिवीजन के पास हुई. अब तक मिली जानकारी के अनुसार घटना में किसी की मौत या घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. राहत कार्य जारी है. रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनके गंतव्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है.

हालांकि, डिब्बे पटरी से उतरने के कारण ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. रेलवे की तरफ से उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये तो तय है कि अब सभी यात्री तय समय पर अपने निर्धारित रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे.

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस पर ट्वीट कर बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और उनकी सरकार लगातार रेलवे के साथ मिलकर वहां राहत कार्य चला रही है.

I am aware of the incident involving 12551 Kamakhya Express in Odisha. @CMOfficeAssam is in touch with the Odisha Government and Railways. We will reach out to each and every person who is affected . @AshwiniVaishnaw @MohanMOdisha