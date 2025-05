खुफिया रिपोर्ट का हवाला दे पीएम मोदी पर बरसे खरगे, भाजपा का पलटवार, कहा- यह सुरक्षाबलों का मनोबल कम करना

पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्‍तान के बीच तनाव अपने चरम पर है. सभी विपक्षी दलों ने पाकिस्‍तान को सबक सिखाने के लिए सरकार के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है, लेकिन ऐसे वक्‍त में भी कुछ राजनीतिक दल सरकार की आलोचना के लिए कोई न कोई रास्‍ता निकाल ही लेते हैं. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुफिया विफलता को लेकर कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, जिसके बाद भाजपा ने मंगलवार को दावा किया कि आलोचना करने का उद्देश्य ‘‘सुरक्षाबलों का मनोबल कम करना'' है.

झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खरगे की टिप्पणी ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आई है जब ‘‘आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है.''

मरांडी ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने के इरादे से की है. उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में है.''

मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे समय में राजनीति कर रही है जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है. उन्होंने दावा किया, ‘‘कांग्रेस को गंदी राजनीति में लिप्त नहीं होना चाहिए और खरगे की टिप्पणी अनुचित है.''

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर कहा , "मल्लिकार्जुन खरगे क्या-क्या बोल रहे हैं? वे एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं... इस समय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा कहना कि वे कश्मीर नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि हमला होने वाला है. इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं हो सकता है... यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है..."

